L’encara presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, va fer una crida a «desmuntar el pacte d’estabilitat per dalt» davant les decisions polítiques dels partits que configuren el Govern i els representats al Parlament per a «reprendre l’ofensiva per la independència». Paluzie ho va dir en l’acte de commemoració del desè aniversari de l’entitat al Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès, on va retreure a l’executiu català les «reculades» que s’han fet en l’actual mandat vers el govern espanyol. «L’Estat no negocia, només se’l pot derrotar», va assegurar davant d’un públic entregat. La cita va servir per marcar el full de ruta per als propers anys, reactivant l’organització al carrer i denunciant tota actuació autonomista.

Amb un fred intens i una feble nevada just abans d’iniciar, l’acte va servir per donar el tret de sortida als actes per commemorar el desè aniversari de l’ANC, en què la seva presidenta va tenir un recordatori per als primers impulsors que van reunir un milió de persones en la manifestació de la Diada del 2012. Amb to festiu i l’actuació de la Companyia Elèctrica Dharma, la cita va servir per escoltar discursos que han permès establir unes línies mestres del futur a curt termini de l’entitat amb especial contundència del paper dels partits polítics que configuren el Govern i els que són representats al Parlament.

«Vosaltres podeu desmuntar el pacte d’estabilitat per reprendre l’ofensiva per la independència, no ens quedarem a casa com amb la transició, deixant la política en mans dels polítics professionals», va assegurar Paluzie. La presidenta de l’ANC va ser especialment dura amb l’acció dels líders polítics independentistes, que considera que han perdut força. «Hi ha aturades que no serveixen per guanyar temps, són reculades, i una lliçó apresa l’1 d’Octubre de 2017 és que quan ens vam aturar vam perdre força», va dir.