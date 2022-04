Un pres de la presó barcelonina de Lledoners s'ha escapat aprofitant una visita al dentista a Terrassa. El jove, de 22 anys, complia una condemna d'onze mesos per robar en un concessionari de motocicletes amb el mètode d'encastament.

Els fets han tingut lloc aquest dimarts al matí, quan els Mossos d'Esquadra han acompanyat el pres a un centre mèdic de Terrassa, on tenia una visita al dentista programada per les 10.30 hores. Una o diverses persones han creat un moment de confusió buidant uns extintors, i l'intern ha aprofitat per escapar-se en un cotxe.

Els Mossos han obert un dispositiu de cerca per localitzar i detenir el pres, que finalitzava la condemna el 2023.

El pres té obertes altres causes i pendents alguns judicis, pels quals també té ordres de presó preventiva, entre ells un per un robatori a casa habitada. A més, també té una causa oberta, en la qual el jutge el va deixar en llibertat amb càrrecs, per la seva suposada vinculació amb un cas d'homicidi.