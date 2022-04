Un pas enrere. Una qüestió de procediment ha endarrerit la causa oberta contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i un amic seu, Isaías Herrero, per un presumpte delicte de malversació de fons que s’hauria produït quan ella era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. El jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jordi Seguí, ha admès el recurs presentat per dos imputats més per la presumpta vulneració del dret de defensa i ha anul·lat la interlocutòria per la qual es donava per finalitzada la investigació i deixava a un pas de judici a la màxima representant de la cambra catalana.

El magistrat exposa que no s’ha respectat «el contingut essencial» del dret de defensa dels investigats perquè no se’ls ha permès la pràctica d’examinar les actuacions amb l’antelació necessària per exercir com a advocats dels encausats. Per al «restabliment» del dret de defensa, el jutge ha revocat aquesta interlocutòria en què es concloïa la instrucció i ha concedit un termini de 15 dies perquè les parts demanin el que considerin oportú. És a dir, podrien demanar noves proves o testificals, de manera que el procés es retarda i el fiscal no podrà, de moment, presentar el seu escrit d’acusació. Tot i això, el jutge no ha acceptat les al·legacions de Borràs sobre la vulneració de drets fonamentals en haver-se assabentat pels mitjans de comunicació de l’esmentada interlocutòria i que s’havien incorporat fets nous a aquesta causa. Una instrucció complexa El togat fa una cronologia detallada de les vicissituds del procés que es va iniciar al Jutjat d’Instrucció número 9 de Barcelona. La part de Borràs va viatjar al Tribunal Suprem després de ser elegida diputada al Congrés, i quan va ser nomenada membre del Parlament es va fer càrrec de les diligències judicials el TSJC. Després d’uns mesos, el procés que encara era al jutjat de Barcelona es va acumular en aquest de l’alt tribunal. El problema neix en què quan es va donar per conclosa la investigació, les defenses dels dos nous implicats encara no havien tingut accés a la causa. Borràs està imputada per afavorir presumptament Herrero, amb qui, segons el jutge, va acordar, entre març del 2013 i febrer del 2017, el fraccionament de 18 contractes menors de prestació de serveis informàtics, reflectint imports i conceptes inventats. Les quanties de cadascun eren inferiors a 18.000 euros. Per al magistrat, l’actual presidenta del Parlament «va abusar de les funcions que tenia reconegudes», i va dictar «resolucions injustes» per trossejar els contractes i eludir la concurrència pública. D’aquesta manera, ajudava els interessos del seu amic «en detriment de la defensa dels interessos generals». Els contractes que són investigats sumen 330.442 euros.