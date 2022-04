A Junts per Catalunya hi ha un consens bàsic: és urgent un pacte intern abans del congrés que el partit celebrarà al juny. El pas enrere que ha fet el secretari general Jordi Sànchez ha obert de bat a bat el meló del lideratge. Una batalla larvada durant anys en què participen, com a mínim, dues persones: Laura Borràs, presidenta del Parlament i excap de cartell electoral, que opta a tot; i Jordi Turull, exconseller convergent, que es deixa estimar. Altres actors col·laterals poden tenir un paper (els altres expresos, els consellers, els alcaldes...) i, per descomptat, el paper de l’expresident Carles Puigdemont també és clau. Però la batalla ara és clara entre la presidenta i l’excandidat a president. Es parla d’un tàndem però l’entorn de tots dos discrepa sobre qui prendrà les darreres decisions.

Turull compta amb un actiu notable: quadres polítics fidels, procedents de l’etapa de Govern convergent o postconvergent. Es tracta d’un home de l’aparell del partit, que ha complert pena de presó pel procés i, després de l’indult, ha constatat la seva ascendència sobre les bases amb unes marxes a peu que van congregar centenars de persones. Continua incansablement actiu en desenes de xerrades i debats.

Proclama la necessitat d’ordenar el partit, de demostrar que Junts és una força fiable i de govern alhora que reclama la necessitat de posar data a un nou desafiament unilateral a l’Estat per assolir la independència. Té suports notables entre els expresos i la simpatia de la sensibilitat neoconvergent. Ha proclamat, fins avui, que no volia entrar en cap batalla interna amb Jordi Sànchez, sinó ajudar el partit. Però ara haurà de posicionar-se.

Al seu costat, Borràs, que compta amb un actiu notable, semblant al de Turull: la capacitat d’unir suports de les bases del partit i de l’independentisme més combatiu. Tot i això, i a diferència de Turull, la seva gestió al Parlament ha generat crítiques internes per haver fet entrar en contradicció les seves proclames (no cedir en res a les institucions polítiques i judicials espanyoles) amb els fets: la suspensió del diputat de la CUP Pau Juvillà.

A més, està pendent de judici per presumpta corrupció. Els més moderats, a Junts, l’han criticat obertament. Ahir, a TV-3, el mateix Sànchez no podia ser més explícit: «O som prou madurs per entendre que els fets han d’acompanyar les paraules, o les paraules soles serveixen per a la literatura, per a la filosofia, per a la reflexió, però no per a l’acció política».

Els més experimentats confien en un acord a l’estil convergent entre Turull i Borràs, però abans haurà de quedar clar qui mana. Mentrestant, Puigdemont es manté silenci. L’expresident ha deixat clarament oberta la porta a deixar de presidir Junts, sobretot en ser elegit formalment president del Consell per la República. Si Puigdemont deixa la presidència -que no era un càrrec executiu en cap moment-, s’obre la porta a que aquest càrrec i la secretaria general -sota aquest nom o altres fórmules- serveixin per encaixar Turull i Borràs.

El debat estratègic, pendent

Tot i això, Jordi Sànchez ha deixat clar que no deixa la política ni deixa Junts. No seria la primera vegada en la seva carrera en què fa un pas enrere per després intentar fer-ne dos endavant. I en paral·lel al ball de noms, hi haurà una batalla per definir com es concreta el full de ruta de l’anomenada «confrontació intel·ligent» que abandera Puigdemont.

El secretari general de Junts va reiterar ahir que cal reubicar-se i «aterrar» les idees: «Hem de fer l’esforç de fer el que diem, perquè si no trencarem la confiança bàsica de la ciutadania en el dirigent polític». Aquest missatge va en sintonia amb l’expressat per altres dirigents, com el conseller d’Economia, Jaume Giró. I té al davant el discurs (de moment retòric) que abandera la necessitat d’aconseguir la independència mitjançant un altre xoc amb l’Estat.