«Tot allò que no reguli el Govern, ens vindrà regulat pels tribunals». Amb aquest ancoratge al principi de realitat, Pere Aragonès va abordar la situació del català a les aules que requereix, va dir, «un pacte ampli», i no ho va dir però va quedar entès, que superi els blocs encara establerts que giren al voltant de la independència o no, «perquè sigui la Catalunya sencera la que avanç». Dit d’una altra manera, com ell mateix va apuntar, el català, «no pot ser llengua de part. No pot ser la llengua dels independentistes, perquè hi ha catalans que no són independentistes».

Després d’assenyalar que el Govern fa front « a una sentència injusta que trenca amb el consens lingüístic» , en referència a la del TSJC sobre el 25% d’ús del castellà a les aules, va asseverar que es precisa un nou consens que «cal adaptar a una societat més plural i més diversa de la que teníem fa uns anys». I, va sentenciar, «no podem renunciar a defensar un país en el seu tota la seva complexitat i pluralitat. I com més gran sigui el consens, major força tindrem». De fons, en tota l’explicació, es va percebre que Aragonès llançava un missatge a Junts, partit que en un primer moment va signar l’acord amb PSC, ERC i comuns, sobre el català a l’escola i que, hores després, es va despenjar. «És normal que aquest consens generi dubtes, perquè tots estem preocupats perquè la salut del català no és tan bona com voldríem», va dir el president. «En la forma en què donem resposta, ens va alguna cosa més que el futur de la llengua. Ens juguem la idea de Catalunya com a nació i un sol poble», va asseverar, greu, Aragonès. Va recordar el president, això sí, que «mai s’havia invertit tants recursos en educació com en els actuals pressupostos» i va desglossar algunes les mesures, tant per a reduir el percentatge de interinaje, com en el nombre de docents actius. El cap de l’executiu català va rebutjar les «proclames buides» i les «desobediències retòriques» dels sectors independentistes crítics amb l'acord sobre el català a les escoles, en especial de Junts, i va recordar que el govern de Quim Torra va acatar el 25% de castellà a tretze escoles. Concretament, va recordar sobre aquest tema que durant la presidència de Torra va haver-hi un total de 13 centres educatius en els quals es van aplicar les mesures cautelars que obligaven a impartir un 25% de classes en castellà. «Es van complir totes, no va haver-hi cap ordre de desobeir», va dir en declaracions recollides per EFE.