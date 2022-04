Fugida de pel·lícula. Els Mossos d’Esquadra mantenen obert un dispositiu per capturar un pres que es va escapar ahir cap a dos quarts d’onze del matí. El reu va aprofitar una visita a una clínica dental de Terrassa per fugir. Va comptar amb la col·laboració de dos còmplices que van irrompre al local sanitari i van buidar els extintors per generar una confusió que els va permetre emportar-se el detingut.

Els tres homes van pujar en un cotxe i van fugir. Els Mossos oficialment van confirmar la fugida i van destacar que el dispositiu per detenir-los està en marxa. L’home es trobava en situació de presó preventiva al centre penitenciari de Lledoners. El pres té pendents alguns judicis, pels quals també té ordres de presó preventiva, entre ells un per un robatori en una casa habitada. A més, també té una causa oberta en la qual el jutge el va deixar en llibertat amb càrrecs, segons Efe.