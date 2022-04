La sessió de control al president va tenir ahir un caire eminentment educatiu. La majoria de les preguntes dels grups a Pere Aragonès van orbitar al voltant d’alguna qüestió escolar. Només una va fer elevar la veu al cap de la Generalitat: la de la CUP, que el va acusar de «vendre la llengua» amb l’acord entre el PSC, ERC, JxCat i els comuns pel català a les escoles. L’al·lusió de la diputada Dolors Sabater va enfadar Aragonès. «Nosaltres no venem la llengua. Puc acceptar discrepàncies, però això no ens ho poden dir. Jo no ho diria mai de vostès, i si partim d’aquí l’acord serà impossible», va dir.

Sabater va assegurar que l’acord tindrà «conseqüències nefastes», i que constituirà «un pas enrere irreversible» per a l’hegemonia del català a les escoles.