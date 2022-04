El 60% dels catalans és partidari d'una via negociada amb l'Estat per resoldre el 'conflicte' a Catalunya, mentre que en un referèndum el 'no' a la independència aconseguiria el 48% dels vots pel 44% del 'sí', segons el baròmetre elaborat pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

Per altra banda, tan sols l'11% dels enquestats són partidaris d'una declaració d'independència unilateral, l'opció preferida pels votants de la CUP (55%), mentre que l'electorat de JxCat es decanta més per una independència pactada (57%) que per la via unilateral (37%).

L'enquesta, presentada aquest dijous pel director del CEO, Jordi Muñoz, ha estat elaborada a partir de 2.000 entrevistes presencials entre l'1 i el 28 de març d'aquest any realitzades pel GESOP.

El diàleg és l'opció majoritària entre els simpatitzants d'ERC (70%), que aposten per la via unilateral de manera minoritària (14%), i entre els afins al PSC l'opció del diàleg també és majoritària (57%), si bé en aquest cas per mantenir la unitat d'Espanya.

En el cas que se celebri un referèndum amb una pregunta dicotòmica sobre la independència, el 'no' obtindria un 48% dels vots, pel 44% del 'sí', una xifra que contrasta amb la que va reflectir l'enquesta òmnibus del CEO del 17 de maç, que situava el 'no' en un 53,3%.

Segons ha explicat Muñoz a la roda de premsa de presentació del baròmetre, els resultats "no són comparables" per tractar-se d'enquestes fetes amb universos i qüestionaris diferents.

Així, les dades d'avui s'haurien de comparar amb els d'anteriors baròmetres, dels quals es desprèn una situació "d'estancament" del suport a la independència des de primavera de 2019.

Per una altre banda, segons l'enquesta, el 92% dels catalans veu la independència de Catalunya "poc o gens probable" en els pròxims tres anys.