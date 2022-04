La fiscalia reclama quatre anys i mig de presó per a l’actual tinent d’alcalde de L’Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar, i per a l’exregidor del PSC Cris Plaza per un delicte d’estafa i un altre contra la seguretat social per l’acomiadament presumptament simulat d’aquest darrer quan exercia com a directiu del Consell Esportiu d’aquesta localitat i pel qual va cobrar 47.147 euros. Aquesta és una peça separada de la presumpta malversació de fons que s’investiga en aquesta entitat de promoció de l’esport en què apareixen com a imputats alts càrrecs del consistori d’aquest municipi, entre els quals hi ha Núria Marín. El denunciant del cas Consell Esportiu, el regidor Jaume Graells, va assegurar en el seu moment que l’acomiadament no s’havia acordat i que, tal com va explicar Plaza, que havia estat 17 anys en aquesta entitat, va ser una renúncia voluntària.

«Indegut benefici» Relleu pactat, va titular el diari municipal de L’Hospitalet. De fet, sis mesos després, el grup municipal del PSC el va contractar com a assessor i el 2019 va entrar com a regidor, encarregant-se de l’àrea d’Esports. El desembre del 2020, en esclatar el cas, va deixar la seva acta. La fiscalia sosté que en data no determinada, però en tot cas a finals de l’any 2016, Alcázar, aleshores tinent d’alcalde i regidor d’esports i joventut de l’ajuntament i president del Consell Esportiu, i Plaza «van concertar la voluntat amb la finalitat de, sota pretext de posar fi a la relació laboral», permetre que aquest últim obtingués un «indegut benefici econòmic». En aquest sentit, l’acusació destaca que aquest acord per a l’acomiadament i el pagament de la indemnització es van fer «a esquenes» de l’ajuntament i del Consell Esportiu de L’Hospitalet. D’aquesta manera, els dos acusats van amagar «conscientment» aquesta informació als organismes esmentats «amb la intenció de mantenir una situació de normalitat».