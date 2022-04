La Conselleria d’Interior no va citar en la seva investigació reservada els caps dels Bombers de la Generalitat ara imputats per les suposades irregularitats en la facturació del manteniment dels vehicles del cos. Per tant, no se’ls van demanar explicacions davant les anomalies detectades abans de presentar la denúncia davant de la fiscalia que, per part seva, la va traslladar al jutjat. El procés judicial està obert per presumpta malversació, prevaricació i falsedat documental. Dos dels encausats, el fins fa poc cap del servei tècnic Màxim del Valle i el seu superior, Antonio Ramos, van expressar ahir davant la jutgessa que investiga el presumpte frau que estan «molestos» perquè des d’Interior no se’ls va demanar informació i podien haver-ne aclarit alguns conceptes. Sobre els motius de no ser preguntats per Interior, els dos bombers van deduir que en el departament hi havia pressa per tancar l’expedient intern pel canvi de consellers (Joan Ignasi Elena va rellevar Miquel Sàmper).

Durant la declaració judicial, els dos imputats van carregar contra la investigació dels Mossos i van argumentar que els agents no han tingut en compte determinats aspectes a l’hora d’analitzar la documentació. Un exemple, en les factures s’incloïen dues o tres reparacions d’un vehicle, cosa que no significa, segons la seva versió, que es cobri per duplicat o triplicat la mateixa reparació, sinó que eren diferents. Aquests inspectors del cos van explicar que si s’haguessin mirat els albarans, s’hauria comprovat la realitat. Van destacar que el contracte per al manteniment dels vehicles té un pressupost just (s’acaba abans de finalitzar l’any) per a una flota de camions vella.

Una altra irregularitat apuntada pels Mossos és que el codi dels vehicles no coincidia amb les matrícules. Del Valle va aclarir que quan un camió canviava de parc també se li renova aquest codi i no sempre és el mateix. Preguntat per la desena de viatges que va fer a Sevilla, seu de l’empresa Iturri, adjudicatària del servei, l’excap de servei va afirmar que eren per provar material i que als contractes s’especifica que aquests desplaçaments els pagava l’empresa.