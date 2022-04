Les platges de Barcelona tornaran a recuperar aquesta temporada tot el seu colorit prepandèmia quant a aforaments, llibertat de moviments, esport i lleure després de dos anys complicats. Però ho faran amb un insòlit paisatge sense fum de cigarreta, després de la decisió municipal de prohibir fumar als 10 trams del litoral. El primer estiu sense tabac culminarà la prova pilot de fa un any, quan la cigarreta es va prohibir a quatre platges amb finalitats no només saludables, també mediambientals, per eradicar les burilles de la línia marítima. Aquesta serà la principal novetat del 2022, però no l’única: la temporada de bany que comença avui ve marcada també per una contrarellotge per a la recuperació (mecànica) de la sorra perduda durant el temporal Celia, pels recursos més grans en neteja i accessibilitat, i pel conflicte sobre la gestió dels «chiringuitos», que se salda amb només 9 dels 16 oberts i operatius de moment.