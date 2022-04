Milers de joves de països com Alemanya, Holanda, Itàlia, Xipre i altres s'han aplegat al Palau Olímpic de Badalona en la segona jornada de la convenció sobre criptomonedes que ha creat polèmica perquè l'organitzador -IM Mastery Academy- està acusat d'estafa de ser una criptosecta i demana prop de 200 euros per cada entrada. Els participants han entrat en massa al pavelló aquest dissabte tot remarcant les bondats d'aquests actius financers. "El bitcoin és el futur i també el present", afirmava un dels assistents a l'ACN. Després de les sospites aixecades aquests divendres contra l'acte, l'organització ha prohibit als participants parlar amb els mitjans i algun participant s'ha dedicat a interrompre entrevistes en marxa.

Els promotors de l'acte són una empresa nord-americana que ofereix cursos d'inversió en criptodivises i que ha estat acusat d'estafa piramidal. L'empresa està implicada en un cas d'estafa piramidal que capta joves amb mètodes "propis de les sectes", segons explicava la Policia Nacional, que a finals de març va detenir vuit dels seus membres. De fet, i malgrat que l'esdeveniment està en marxa, l'Ajuntament de Badalona ha demanat al Club Joventut Badalona que cancel·li el lloguer del pavelló.

Molts dels assistents han seguit aquests cursos online i ara s'acosten a la convenció per conèixer els promotors de l'acadèmia, a qui afirmen que "deuen molt" de la seva nova forma de vida, expliquen alguns dels assistents que han parlat de manera anònima amb l'ACN.

A més, destaquen l'ambient que es genera entre milers de joves amb una mateixa mentalitat, que viuen amb entusiasme la convenció. Molts d'ells han vingut en grans grups, com un de 200 persones que venen de la mateixa "comunitat holandesa".

A les portes del Palau Olímpic es podien sentir crits 'IM, IM' repetits per desenes de participants que saltaven i celebraven l'inici de la segona jornada.

A l'exterior del Palau Olímpic s'han vist molts grups de joves alemanys, que eren "pràcticament la meitat" dels assistents a l'estadi, segons ha dit el Florian, de 21 anys, que ha vingut des de Dortmund a Badalona amb la seva parella, de la mateixa edat. Mentre explicava a l'ACN que estava entusiasmat per la "gran convenció" un representat d'IM s'ha acostat i li ha retret que "no estan autoritzats a parlar amb els mitjans". "S'ha dit en tots els grups", li ha etzibat, tot enduent-se'l cap a dins del pavelló.

Alguns dels participants han fet cas omís de la prohibició o la desconeixen. Per exemple, el Marco, provinent de Sicília (Itàlia), ha explicat a l'ACN que és un estudiant de l'acadèmia que es dedica a les criptomonedes com a forma de vida. "L'educació financera avui dia és molt important", ha dit, tot assegurant que amb informació es pot viure a Barcelona "tres dies amb només 50 euros".

Segons aquest jove de 21 estem en una "nova era financera" i "qui no s'adapti, estarà obligat a fer-ho". "El bitcoin és el futur i el present", ha insistit. En aquest sentit, un dels seus companys, el Lorenzo ha lamentat que a l'educació obligatòria italiana no permet aprendre sobre aquest camp ni tampoc "sobre com gestionar les teves finances". Aquest sicilià de 23 anys ha afirmat que és una bona idea començar a invertir amb criptomonedes joves però que cal formar-se i anar poc a poc.

Entre alguns dels participants més joves que han volgut parlar amb l'ACN hi ha la Morana de 19 anys, que ha afirmat que no té paraules "per descriure l'energia de l'interior del pavelló". Aquesta jove alemanya fa cinc mesos que inverteix en criptomonedes i s'està formant amb els cursos d'IM Academy. Considera que pagar l'entrada al pavelló val la pena perquè els ensenyen "com invertir, com tenir la mentalitat correcta per construir un futur sostenible".

Els promotors de l'acte no han volgut parlar amb els mitjans de comunicació. Demà diumenge serà l'última jornada d'aquest esdeveniment que ha venut totes les entrades a la venda, que eren més de 9.000.