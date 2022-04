El president del grup parlamentari del PSC-Units, Salvador Illa, va demanar ahir al Govern que faci «un esforç d’entesa» amb els mestres per evitar que s’allargui el conflicte entre el personal docent i la conselleria, que acumula cinc dies de vaga i pel qual s’esperen més mobilitzacions. Illa va assenyalar que no és moment per «conflictes» a Catalunya, va apel·lar al diàleg entre les parts i va oferir el seu grup parlamentari per ajudar a solucionar el problema. Illa va fer les declaracions des del Vendrell durant una visita al seu alcalde, el també socialista Kenneth Martínez.

«Aquest diàleg que des de Catalunya se li demana sempre al Govern d’Espanya, fora bo que el practiquéssim tots», va assegurar Illa en referència a l’enquistament del conflicte entre el personal docent que està en contra de la gestió de la conselleria d’Educació i el propi departament. «Faig una apel·lació al diàleg i a fer un esforç d’entesa», va afegir el president del grup parlamentari del PSC-Units, que va recordar que divendres els sindicats van amenaçar amb més mobilitzacions. De fet, la portaveu d’USTEC Iolanda Segura, va afirmar en una roda de premsa que «el tercer trimestre no serà un trimestre tranquil». En un altre ordre de coses, l’encara presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, va exigir la retirada de la modificació de la llei de política lingüística. Es tracta d’una de les accions que Paluzie considera que seria necessària per «reprendre l’ofensiva per la independència», titllant de «gol en pròpia porta» aquesta modificació de la llei i anunciant una mobilització per al pròxim 26 d’abril al Parlament de Catalunya. Paral·lelament, el president d’Òmnium, Xavier Antich, va demanar als partits que es tingui en compte totes les entitats que treballen en temes de llengua i escola i tota la comunitat educativa a l’hora de fer cap modificació de la llei de política lingüística.