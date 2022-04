Parla de la seva decisió de no seguir com a secretari general com un toc d’atenció. Però, se’n va també perquè no se li ha respectat l’autoritat?

No, no l’he sentit lesionada. La meva és una decisió estratègica. Junts està en un moment clau: la necessitat de fer un nou pas, estructurar-nos de forma molt més eficient, integrant més les diverses sensibilitats i donant-nos una lleialtat de grup que no sempre ens hem fet suficientment. JxCat té la necessitat de fer un pas endavant i per això cal que en els lideratges prioritzem la lleialtat de grups.

Què farà a partir d’ara?

Ho tinc al cap. La meva voluntat és continuar treballant en equip i apostant per Junts formant part de l’equip. El partit ha de polir com s’imagina liderant el procés cap a l’autodeterminació i com lidera l’acció del bon govern.

Demana ser coherent entre el que es diu i el que es fa. Quan la presidenta del Parlament va fer promeses en el cas Juvillà o sobre la culminació de la independència si torna l’expresident Carles Puigdemont, s’estava faltant a aquesta coherència?

El problema no va ser el cas Juvillà o la conducta de la presidenta Laura Borràs. El problema va ser del conjunt de les forces independentistes. Jo he estat curós a no buscar l’aplaudiment fàcil si no hi pot haver un fil conductor. Hi ha persones que diuen que el 2029 serem un estat independent per la teoria de la matemàtica de la història.

Aquesta no la sabia....

Sí. Quan ho dius en un auditori, la gent s’emociona perquè vol que el país sigui independent. Però cap dirigent no pot argumentar-ho.

A Junts hi ha un excés d’aquest independentisme?

No a Junts. Hi ha un sector de l’independentisme molt decebut del resultat del 2018 i del 2019 quan vam ser incapaços de donar una resposta forta, i es refugia en aquestes mirades. Mirades que s’escapen de la racionalitat i es refugien en els sentiments. Ha passat en un petit sector de l’independentisme i en un sector de l’unionisme. El que és important és que la majoria dissenyem una estratègia eficaç per plantejar un nou pols a l’Estat.

Com es pot fer créixer l’independentisme, segons el seu parer?

Avançant en una posició, que no hem sabut fer, de treballar entre les formacions independentistes per trobar un mínim comú denominador per plantejar a l’Estat una demanda que avui no plantegem. L’independentisme a Madrid dialoga de manera fragmentada. Hem de tornar a veure una societat civil mobilitzada i institucions que parlin de tu a tu amb l’Estat.

Parlant de mobilització, l’eurodiputada per Junts Clara Ponsatí afirma que la independència sí que val una vida humana...

No he sentit l’entrevista. Vinc de la cultura no violenta. La no-violència no és indiferència ni passivitat. Hem d’estar disposats a assumir-ne les conseqüències.

Què vol dir?

És l’essència de la no-violència. La gestió del conflicte des del respecte als valors del teu adversari. No posar en risc la vida del teu adversari, però desencallar la injustícia que pateixes amb resistència no violenta i desobediència.

Després de la manifestació massiva del 3 d’octubre del 2017, per què no es va fer cas a la proposta que van fer Jordi Cuixart i vostè de convertir aquesta acció en una concentració permanent? Qui va decidir no fer-ho?

Hi haurà temps per parlar-ne en un altre moment. El 3 d’octubre vam perdre la gran oportunitat perquè no vam saber llegir el moment històric. L’error més greu del meu activisme des del 1981 és no haver sabut llegir el 3 d’octubre què calia fer. Jo tenia una proposta per a una mobilització civil permanent i massiva perquè era el factor determinant per poder guanyar l’autodeterminació. Es va decidir no fer-ho i no entraré en el qui. Allà vam perdre la gran oportunitat.

Cuixart i vostè ja no estaran en primera fila. Parlant de renovació, Jordi Turull pot ser un bon líder de Junts?

Ho és.

Pot ser un bon secretari general?

Segur.

Li donarà suport si es presenta?

Primer hem de veure qui té ganes d’apostar per la secretaria general perquè no és un moment còmode. Però per no defugir la pregunta, Jordi Turull seria un gran secretari general i al costat de Turull hi ha altres lideratges al partit que poden tenir i tindran molta responsabilitat en el present i futur.

Laura Borràs serà lleial a la decisió que es prengui quant a lideratges?

Segur. Ha estat lleial.

A vostè li ha estat lleial?

Sí. No tinc una queixa de deslleialtat i no he plantejat mai les lleialtats en clau personal.

Vostè reivindica que Junts sigui més eficient. Com és possible que se signi un acord clau sobre immersió lingüística i després d’algunes crítiques a Twitter trontolli el pacte?

Nosaltres no hem sortit de cap pacte. Hem demanat ampliar-lo amb les entitats promotores de la llengua i la comunitat educativa. A l’acord no li vam parar prou atenció, faig autocrítica. Vam veure que el text era perfectible.

L’expresident Puigdemont deixarà la presidència del partit?

La decisió l’ha de prendre ell, la majoria voldríem que seguís. La presidència és compatible amb la presidència del Consell per la República.

Eduard Pujol ha de ser rehabilitat després de ser expulsat per denúncies d’assetjament? La dona denunciada per ell, militant del partit, ha de ser expulsada després de l’expedient que se li ha obert?

Sobre l’expedient, ho haurà de discutir l’executiva, no he llegit l’informe de la comissió de garanties. S’abordarà en la complexitat d’aquests casos. És un tema, el de la denúncia d’abusos i coaccions, on tots hem d’aprendre perquè generen indignació. El cas d’Eduard Pujol, com el de l’Institut del Teatre, ens ha de fer reflexionar sobre com gestionar-lo. La millor manera són les denúncies i, a partir d’aquí, veure com evoluciona. A Eduard Pujol cal demanar-li disculpes, rehabilitar-lo i facilitar al màxim la seva recuperació com a actiu polític a la vida del partit.