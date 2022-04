El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco) recollirà en un reial decret «els requisits mínims» que han de complir les zones de baixes emissions (ZBE), després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anul·lés la de Barcelona.

Aquest reial decret servirà per evitar nous problemes a l’hora de fixar aquests espais la constitució obligatòria dels quals recull la Llei de Canvi Climàtic per a les poblacions de més de 50.000 habitants a partir del 2023, segons van explicar fonts del ministeri, que en el seu dia ja va elaborar unes directrius, publicades el 18 de novembre passat, «per tal que puguin emprar-se com a guia perquè les entitats locals puguin dissenyar i implantar aquestes àrees».

Precisament aquestes directrius «es guien molt per les actuacions dutes a terme a Barcelona», on de moment no es paralitzarà la ZBE en haver presentat l’Ajuntament un recurs de cassació contra la decisió del TSJC, a l’espera de la decisió final que correspon al Tribunal Suprem.

El tribunal va anul·lar formalment el 21 de març passat l’ordenança municipal que regula la ZBE de la ciutat comtal per «deficiències en la seva elaboració, manca d’informes determinants i per ser excessiu en l’àmbit geogràfic d’aplicació i en el tipus de vehicles exclosos», segons la sentència.