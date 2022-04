Els Mossos d’Esquadra van denunciar dissabte passat un conductor que es va negar a aturar-se en ser interpel·lat per una patrulla per circular imprudentment per Barcelona. Segons van confirmar fonts coneixedores, el titular del vehicle, el conductor del qual en lloc d’obeir va fugir de forma temerària, és Pere Pujol Ferrusola, el quart fill de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, encara que aquest va negar ser qui conduïa l’automòbil, que podria haver estat utilitzat per un altre familiar. Els fets van passar a la Rambla de Barcelona quan una patrulla dels Mossos va cridar l’atenció a un vehicle que circulava de forma negligent. El conductor, en lloc d’aturar-se i ignorant les ordres dels agents, va fugir de manera temerària, circulant per alguns carrers en sentit contrari, sense fer cas dels semàfors i a gran velocitat. Els policies van perdre el rastre quan el cotxe va agafar una de les rondes de sortida de la ciutat.