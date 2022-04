Els advocats de la Generalitat defensen Junts en el recurs presentat contra la decisió del jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz de no deixar-los exercir l’acusació particular al cas Triacom, en què s’investiga el suposat finançament il·legal de Convergència Democràtica (CDC) a través de la productora audiovisual del mateix nom. Aquest procés és una derivada del cas 3% de pagament de comissions a canvi de serveis i obres públiques. En l’escrit, l’executiu català sosté que el partit fundat per Carles Puigdemont es va presentar en solitari a les últimes eleccions i que com a tal forma part del govern de coalició, però al·lega que és «erroni que sigui l’hereu de CDC.

El representant de la Generalitat també desvincula Junts del PDeCAT, que en el cas 3% té la condició d’investigat, ja que són dos partits diferents que van concórrer per separat a les eleccions, alhora que deixa clar que «cap dels membres» de l’actual executiu català té cap vinculació amb aquest. Per demostrar la manca de vinculació entre les dues formacions polítiques, fa referència a l’acord de la junta electoral que va denegar a Junts el 2021 els drets derivats de l’ordenament electoral i va resoldre que eren del PDeCAT. Rebutja, per tant, la «inexistent coalició» entre els dos partits, en al·lusió a un argument del fiscal sobre que a Junts per Catalunya hi és present el PDeCAT.

El recurs destaca, a més, que s’incorre «en un evident error» en «confondre» la institució de la Generalitat amb els partits polítics. «No hi ha aquesta identitat jurídica, l’Administració de la Generalitat és totalment independent i aliena a qualsevol partit polític», explica. Insisteix que «no es pot establir aquest vincle entre partits polítics i govern» i, en aquest cas, l’executiu català està integrat per una coalició de partits en què, «almenys un» (ERC), no pot «ser objecte de cap tipus de relació, ni tan sols passada, amb els fets investigats».

El lletrat de l’Administració catalana defensa que la Generalitat està legitimada per exercir l’acusació, ja que la productora Triacom és una de les proveïdores principals de TV-3, que pertany a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, una entitat pública que es finança, principalment, dels pressupostos catalans. Oriol Carbó, gerent de la productora Triacom i defensat per Manuel González Peeters, va tornar a rebutjar que s’admeti la Generalitat en el procés com a acusació i va apuntar a interessos espuris que no tenen «res a veure amb esbrinar la veritat material».