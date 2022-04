El 18 d’abril del 2020, un mes després de l’estat d’alarma per la covid i el confinament, Francisco E. s’estava afaitant i va començar a marejar-se i notar un mal de cap fort. La seva dona va avisar una ambulància i va ser traslladat a l’hospital públic Joan XXII de Tarragona. Després de gairebé dos mesos ingressat en aquest centre i en un sociosanitari, va morir. La deficient assistència i tractament d’una infecció d’orina va acabar amb la seva vida. Una companyia d’assegurances ha indemnitzat amb 120.000 euros la família per evitar anar a judici. El magistrat de Barcelona que va tramitar la demanda va avalar aquest acord.

El tractament, segons la demanda, no va ser adequat. «Hi ha un defecte de perícia evident en aquest cas que indica la relació causal entre l’assistència i la mort del pacient, ja que quan es tenen les dades de la infecció i de nivells de sodi no s’ordena cap mesura per evitar la progressió del pacient en xoc sèptic» (hipotensió arterial perillosa), relata la demanda signada per l’advocat José Aznar Cortijo, de Verdún Legal.

«L’atenció mèdica i l’estat de salut cada vegada van ser pitjors», assegura la família de Francisco. Els empleats del sociosanitari fins i tot van trucar a la seva dona perquè anés a comprar antibiòtic.