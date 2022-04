«L’explosió m’ha tret del llit. La meva dona i jo ens hem aixecat i corregut a veure si tots estàvem bé». Joaquín viu al costat de la seva esposa, la seva sogra i dos fills al número 73 del Carrer de València de Barcelona, un edifici de l’Eixample que ahir a la nit es va convertir en una torxa a causa de la detonació que es va produir als baixos ocupats pel bar Champi, i que va causar quatre ferits i va obligar a desallotjar vuit blocs.

El bar en qüestió va començar ser regentat fa un any per una dona xinesa que espantava als clients. Ahir sobre les 3 hores de la matinada el local va esclatar, causant quatre ferits i obligant a desallotjar vuit blocs. Segons sospiten veïns i investiga la policia, Frida, així deien a la dona, va provocar el sinistre. Sobre aquest assumpte, el tinent d’alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, va explicar en declaracions a ACN que la propietària del bar està ingressada en estat greu sota custòdia policial.

Els cinc membres de la família de Joaquín es van vestir en menys d’un minut i van obrir la porta del domicili a la recerca del carrer. «Vam veure que era impossible, l’escala estava plena de fum», explica. El que van fer va ser pujar al terrat. Allà es van trobar una quinzena de veïns d’aquest edifici que compta amb tretze residències. Estaven a resguard del fum però quedaven exposats a la calor escruixidora de les flames que sortien del celobert: «semblava un bufador gegant». La temperatura i l’espant que provocava va empènyer el fill de Joaquín a tractar de fugir saltant al terrat d’un altre edifici, una maniobra que va suposar risc seriós per a la seva integritat.

Les imatges que van gravar amb els seus telèfons mòbils ciutadans de cases adjacents, les que mostren una foguera de grans dimensions que crema en plena nit per sobre de les teulades, es corresponen amb el bufador que descriu Joaquín.

Els Bombers de Barcelona van enviar 14 dotacions. Els primers camions van arribar de seguida, estaven just al costat, al parc provisional del Escorxador. «Han llançat aigua abundant i la intensitat de la flamarada ha anat baixant», va recordar Joaquín. Després, van pujar tres bombers al terrat, van comprovar que els veïns es trobaven bé, els van tranquil·litzar i va començar l’evacuació. Hi ha un total de 22 persones que es van quedar temporalment sense casa: 16 de la finca de València i 6 de la contigua que dona al carrer de l’Avinguda de Roma. El comunicat mèdic recull que hi va haver quatre ferits lleus i una ferida de més gravetat: Frida, la propietària del Champi. «Hi ha veïns que l’han vist amb flames a les cames», assegura Joaquín.

Fonts dels Bombers aclareixen que la recerca per aclarir si Frida va incendiar el Champi acaba d’arrencar. La prioritat, després d’apagar les flames, era apuntalar l’estructura de l’edifici afectat i el dels contigus. A primera hora de la tarda, es va aconseguir assegurar els blocs i extingir el risc d’esfondrament. Bombers i els Mossos d’Esquadra van inspeccionar l’interior del bar a la recerca d’indicis que confirmin o descartin si Frida, que es troba ingressada a l’hospital de la Vall d’Hebron sota vigilància policial, va provocar el foc. «Ens falta seqüenciar l’evolució sinistre. Sabem que hi ha hagut una explosió perquè la persiana metàl·lica del bar ha sortit disparada però falta per veure si primer va ser la deflagració o primer el foc. En un bar hi ha productes inflamables o bombones de gas que les flames podrien haver fet explotar. És encara aviat», van remarcar les mateixes fonts del cos d’emergències.

Del que hi ha menys dubtes és que hi havia combustible en el bar Champi i que es va generar una bola de foc que va grimpar pel celobert. Les flames, a més, van incendiar el material aïllant d’una de les parets. L’estructura interior es va comportar com una xemeneia que escopia foc.

«Es veia venir»

«Es veia venir una cosa així», va explicar aquest matí María José, una de les veïnes. I tenia aquesta inquietud perquè fa un parell de setmanes Frida va sortir a la terrassa del bar i va començar a empaperar amb diaris impregnats en un bol d’oli les parets del local. Havia amenaçat amb cremar-lo.