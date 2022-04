La «realpolitik» s’ha instal·lat al Palau de la Generalitat desplaçant l’idealisme que va marcar el procés des del 2012 i que va encadenar la ressaca de la tardor del 2017. Un rastreig als moviments dels tres partits independentistes durant aquests últims mesos permet trobar els símptomes d’aquest gir de guió.

El Govern ha optat pel principi de realitat des de l’arribada d’ERC a la presidència de la Generalitat. Els temes i el llenguatge del debat públic han canviat, a conseqüència del procés de digestió de la DUI, que no va aconseguir cap suport internacional. De l’enfrontament obert amb l’Estat, una part de l’independentisme ha aterrat en una nova fase, representada en la taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat. També aquest fòrum serveix d’exemple per visibilitzar, amb els que s’hi oposen des d’un sector del sobiranisme, els ressentiments que desperta el gir.

La visió idealista del conflicte entre l’Estat i la Generalitat es podria resumir en què Catalunya, com a nació que és, té el dret al lliure exercici de l’autodeterminació. Fins i tot, els més puristes asseveren que ja es va exercir, l’1 d’octubre del 2017, i el que cal és «implementar» aquest mandat.

ERC, convertida al pragmatisme el 30 de gener del 2018 amb la no investidura de Carles Puigdemont, va arribar a la conclusió que l’única opció que la comunitat internacional pugui reconèixer una eventual independència catalana és que s’assoleixi per la via pactada. I no hi ha elucubracions sobre què faria la comunitat internacional, sinó la certesa, el fet, que després de l’1-O no hi va haver un sol reconeixement.

Pel que fa al dilema de si la consulta popular ha de ser pactada o no, les dues visions, la de l’idealisme i la del pragmatisme, ja queden explicades al punt anterior. Ara bé, el concepte mateix de referèndum mereix una anàlisi, ja que el pragmatisme i l’idealisme no xoquen aquí dins del sector català, sinó entre l’independentisme i l’Estat. L’independentisme ja ha reclamat diverses vegades a l’Estat que opti pel principi de realitat, perquè ni tancant molt fort els ulls desapareixeran el 45%-50% d’independentistes ni l’independentisme.

La sentència del TSJC que fixa un mínim del 25% de les hores lectives en castellà no ha fet més que baixar allò idíl·lic a allò terrenal. El Govern va retirar l’informe Bargalló que el 2018 ja apostava per una flexibilització de la immersió lingüística i va cedir a les dures crítiques de sectors independentistes que entenien aquell pla com una manera de liquidar el model. Amb la decisió en ferm, ja el 2022, els socis del Govern van cosir un pacte al Parlament al costat del PSC i els comuns per acabar amb els percentatges i adaptar-se a la realitat sociolingüística. Les crítiques, les mateixes que fa quatre anys, van fer que la postconvegrència congelés la seva firma.

L’idealisme de fa un lustre va forjar a foc sengles aliances que es poden resumir en un Catalunya contra Espanya. El canvi d’òptica dels republicans ja va produir un canvi de vent en els pressupostos de la Generalitat per al 2020, els de la pandèmia. Aragonès, llavors vicepresident i conseller d’Economia, els va tirar endavant amb els comuns.

L’excepcionalitat de la pandèmia va crear dubtes sobre si era un senyal d’un canvi de fons. Els comptes del 2022, ja amb Aragonès com a president, van esvair aquests dubtes. Els blocs es van trencar, lògicament, per la frontera, pels comuns, que no és una formació independentista, però que tampoc no s’ha d’adscriure a la defensa de la unitat d’Espanya.

La següent baula, i segurament la darrera que cal esperar, van ser els pactes de l’independentisme amb el PSC. Va començar Junts, el 2019 a la Diputació de Barcelona, cosa que els sectors idealistes dels postconvergents encara lamenten i, en els darrers mesos, s’ha expandit a pactes de segon nivell, al costat d’uns pressupostos, com ara la renovació dels càrrecs dels organismes que depenen de la Generalitat i sobre la política lingüística.

Els mitjans de comunicació públics representen un camp de batalla recurrent per tot arreu. Però en els cinc anys de durada del procés dur, la cosa ha anat molt més enllà. Ja no era una qüestió d’enfocament partidista de la realitat, sinó de marc mental, totalment oposat entre independentistes i la resta.

Un xoc d’idealismes, una entesa impossible, per tant. Com que l’entesa era impossible, els càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) van quedar sense renovar, superant-se així el torn que tocava a ERC, tenint en compte els resultats de les eleccions del 21-D del 2017. Després del 14-F del 2021 es va produir un gairebé empat tècnic entre els socialistes catalans, els republicans i Junts que va obligar els tres partits a entendre’s i la necessitat de pactar els noms elegits per ocupar cadascun dels càrrecs caducats.

La possible candidatura catalana als Jocs Olímpics va arribar a la taula del president com una idea de feia 10 anys. Aragonès va anar modulant la seva postura. De prometre una consulta per deixar en mans del territori què cal fer amb els Jocs, a treure Barcelona de l’equació per evitar un no arrasador i donar suport al projecte esportiu. I pel que fa a la relació amb Espanya, el mateix. Catalunya no pot organitzar sola totes les proves. El pragmatisme va tancar l’acord. L’opció de la Copa Amèrica de vela ja va arribar amb la «realpolitik» establerta al Govern, així que no hi va haver cap dubte.

La causa judicial de Laura Borràs posa contra les cordes Esquerra i la CUP al Parlament. El reglament de la cambra fixa que ha de ser suspesa quan arribi a judici, però els republicans i els anticapitalistes eviten situar-se al centre de la diana i ser acusats de deixar caure Borràs. D’aquesta manera, es mostren proclius a idear una fórmula que permeti sostenir Borràs i que alhora permeti mantenir el seu discurs de tolerància zero davant la corrupció.