La Fiscalia ha formalitzat la seva demanda davant el Tribunal de Comptes contra més d’una trentena d’exalts càrrecs de la Generalitat, en la que xifra en 3,4 milions d’euros els suposats diners desviats per al procés independentista del 2017, inclosa la seva promoció exterior.

La demanda es divideix en dues parts diferenciades, ja que deriva de dos procediments: d’una banda de la sentència del Tribunal Suprem contra diversos membres del Govern que va encapçalar Carles Puigdemont, i per una altre de la fiscalització efectuada pel Tribunal de Comptes sobre l’acció exterior de la Generalitat i el Diplocat.

En les respectives actes de liquidació provisional del Tribunal de Comptes es va calcular que el muntant presumptament desviat ascendiria, en suma, a uns 9 milions d’euros, si bé la Fiscalia en la seva demanda rebaixa aquesta xifra a 3,4 milions.

Més d’un milió per l’1-O

Segons informa la Fiscalia General de l’Estat, la demanda fixa en 1,2 milions la quantitat destinada a la preparació del referèndum il·legal de l’1 d’octubre del 2017.

El Tribunal Suprem va derivar al Tribunal de Comptes l’execució de la responsabilitat civil pels fets que va sentenciar el 2018 i que van suposar condemnes de sedició i malversació per exdirigents catalans com Oriol Junqueras.

Per calcular la presumpta responsabilitat comptable en la preparació d’aquest referèndum, la Fiscalia només es fixa en els antics càrrecs condemnats pel delicte de malversació, és a dir, Junqueras i els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa, als qui considera responsables solidaris.

La demanda també es dirigeix contra Carles Puigdemont «en atenció a la seva condició de responsable màxim de la Generalitat», i inclou als exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig, també fugats, perquè, segons la sentència del Suprem, «van posar els seus departaments al servei d’actes nuclears d’execució».

La Fiscalia exclou, no obstant això, el diputat d’ERC Josep Maria Jové -exalt càrrec de la Conselleria d’Economia i home de confiança de Junqueras- i l’exdirector general de Patrimoni Francesc Sutrias.

Tapoc formula cap demanda contra les interventores de la Generalitat que sí que figuraven en la primera acta de liquidació el tribunal perquè, segons els informes dno queda acreditat que hagin fiscalitzat la despesa en alguna de les fases d’execució de la despesa pública.

En aquesta part de la demanda la Fiscalia exclou una sèrie de despeses, com les relatives a l’encàrrec per part de la Generalitat a l’empresa postal Unipost de cara a l’1-O o l’ús de locals públics, que el Suprem va excloure de la sentència en no poder determinar «l’efectiu perjudici que tal ús hauria comportat».

Per contra, sí recull la partida destinada a la cartelleria del referèndum: 61.879 euros.

2,2 milions per a Acció Exterior

La segona part de la demanda se centra en l’acció exterior desplegada per la Generalitat i el Diplocat en favor del procés, inclosos viatges d’exalts càrrecs o despeses de les diferents delegacions de la Generalitat a l’estranger.

Segons el comunicat de la Fiscalia, «la demanda afecta a presidents i consellers de les dues legislatures i a persones que ocupaven graus intermedis als departaments afectats».

Afirma el ministeri públic que «l’afectació a alguns dels responsables disminueix de manera considerable» respecte a l’import que va reclamar la instructora del Tribunal de Comptes: 5,4 milions a una trentena d’exalts càrrecs com els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont i l’exvicepresident Junqueras.