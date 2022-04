142.814 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les tres de la tarda d'aquest dijous en el que suposa la primera fase de l'operació sortida de Setmana Santa, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). És un 38% dels 370.000 que s'espera que abandonin la zona fins a les tres de la tarda d'aquest Divendres Sant. Alhora, la xifra representa un 9,5% menys que l'enregistrada en un èxode similar anterior a la pandèmia de la covid-19. Des de Trànsit es constata que l'operació sortida s'ha avançat, i que un gruix considerable de vehicles ja pot haver sortit entre aquest dimecres a la tarda i avui al matí. La tarda ha registrat pocs problemes a la xarxa viària catalana.

A l'interior de la ciutat de Barcelona sí hi ha hagut alguns embussos destacables, però majoritàriament han estat causats pel tall de l'avinguda Diagonal protagonitzada per 12.000 aficionats del club de futbol alemany Eintracht Frankfurt mentre es dirigien al Camp Nou, on el seu equip s'enfrontava al Futbol Club Barcelona en els quarts de final de l'Europa League.

Pel que fa a aquest canvi d'hàbits dels conductors, des del Servei Català de Trànsit indiquen que és d'hora per aventurar raons davant del que encara no se sap si és un canvi estructural o conjuntural. En tot cas, una de les hipòtesis que baralla l'entitat de gestió del trànsit és que, amb l'augment del teletreball provocat per la pandèmia, alguns conductors puguin haver decidit avançar el desplaçament a la segona residència per treballar des d'allà.