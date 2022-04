Pragmatisme o idealisme. Ambdues maneres de gestionar viuen en un etern relleu temporal, una de l’altra. Als EUA, els presidents s’adscriuen a un bàndol o un altre, sense que per això es pugui deduir que un és millor que l’altre. Ronald Reagan era un idealista en la seva lluita contra el dimoni vermell del comunisme; Richard Nixon era un pragmàtic que no va dubtar a estendre ponts amb la Xina comunista per fer la pinça a l’URSS. Tots dos eren del partit republicà.

A Euskadi, es va batejar com a pèndol patriòtic el canviant posicionament del PNB, que oscil·la del sobiranisme més irredempt (el de Juan José Ibarretxe i Xabier Arzalluz) al més realista (l’actual d’Iñigo Urkullu). Aquest pragmatisme en política es coneix amb el sonor i expressiu terme en alemany «realpolitik», perquè el seu gran difusor va ser el canceller alemany Otto von Bismarck.

Catalunya va viure un lustre establerta en el més pur idealisme, el «tenim pressa», després del pragmatisme del «peix al cove» de Jordi Pujol i el seu més maquivèl·lic fer «la puta i la Ramoneta», els tripartits i Artur Mas. I després de l’1-O, el pèndol va tornar a oscil·lar. La «realpolitik» s’instal·la en el principi de realitat pel qual va optar ERC el gener del 2018 quan va bandejar una inútil investidura de Carles Puigdemont que no hagués estat executable. El Govern respira «realpolitik» des de l’arribada dels republicans a la presidència de la Generalitat, també gràcies a l’ajuda dels consellers de Junts, molt més en la línia històrica de gestió de CDC que la resta del partit. No és que no existís abans –la taula de diàleg amb l’Estat és pura «realpolitik»–, però va ser promoguda per Esquerra, no pel Govern.

Ara la gestió pública emana aquest pragmatisme. Verbigràcia, el president, Pere Aragonès, va dir que «el català no pot ser llengua de part, no pot ser la llengua dels independentistes, perquè la llengua és de tots i no tots ho són [independentistes]». És una cosa que defensava no només el PSC, sinó, més enrere, el catalanisme (el català és cosa de tots).

A compte del pacte sobre el català a les aules -que tanta polseguera interna ha aixecat a Junts per ser un debat entre pragmatisme i idealisme-, el president va certificar que la societat catalana és molt més plural i diversa que fa uns anys i que l’escola «s’hi ha d’adaptar». I això també ho va defensar en plena baralla dialèctica amb la CUP, que el va acusar a l’hemicicle d’estar «venent la llengua».

I és que la CUP ha passat de pactar la investidura d’Aragonès a donar el mandat per «esgotat». «Estem en peu de guerra», va clamar un diputat anticapitalista que esmena pràcticament la totalitat del full de serveis d’ERC. Després del cop de porta als comptes, la relació només ha avançat fins a la ruptura de les aliances. L’entrada dels comuns en l’equació va deixar els anticapitalistes de tornada al córner i han acabat a la banqueta perquè ERC i Junts ja no compten amb ells, com va evidenciar el pacte per modificar la llei de política lingüística per acomodar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sense fixar-ne percentatges. Hores abans de l’acord a quatre, la CUP va anunciar la seva proposició de llei en solitari i va establir el català com a «única» llengua vehicular. En demanar suports entre l’independentisme, els van avisar que el seu pla era «il·legal i inviable», cosa que va enervar els cupaires.

La presidència republicana va obrir la carpeta dels Jocs Olímpics des de la desmotivació i per evitar tota espanyolització. El fil verd d’ERC que el porta a vetar una ampliació de l’aeroport (tota «realpolitik» topa amb algun mur ideològic) hauria de conduir a una oposició als Jocs. Al final del dia, però, l’alumne rellevant ha estat Aragonès, que ha subscrit i respecta (a diferència de la presidència d’Aragó) un acord amb el Comitè Olímpic Espanyol (COE) i el Govern central. Tot estava preparat perquè la coneguda insolidaritat catalana anés en contra de les aspiracions del territori i no tant perquè això vingués de Javier Lambán i el seu idealisme, en aquest cas, en defensa de la igualtat entre comunitats autònomes.

El xoc per Cambray

La batalla anticapitalista contra el Govern se centra ara a fer fora el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, ja que la CUP s’ha fet amb bona part dels sindicats educatius, omplint el buit que ha deixat Esquerra en dirigir la conselleria.

Els tres partits independentistes dibuixen perfectament l’evolució patida. D’estar els tres alineats en l’idealisme purista del «tenim pressa» a tenir un partit, ERC, traspassat en bloc a la «realpolitik», un altre que compta amb faccions a banda i banda del pèndol (Junts) i un tercer que es manté en l’idealisme i, per tant, xoca com mai amb Esquerra, i com a tal, amb la presidència de la Generalitat. La CUP veu l’executiu català procliu a pactar amb el PSC o els comuns, més que amb l’independentisme dur. Catalunya està canviant de blocs. El pragmàtic contra l’idealista.