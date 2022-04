Els Bombers de la Generalitat i els Agents Rurals adverteixen que l'actual sequera provocarà una campanya d'incendis complicada aquest proper estiu. Els dos cossos apunten a la presència de molta vegetació seca i combustible als boscos catalans i a la manca de pluges prevista per a la primavera com a principals causes. Al mateix temps avisen que els focs tornaran a ser incendis de sisena generació (de ràpida propagació). Per la seva banda, Protecció Civil ha recordat que allà on hi hagi incendis podria haver-hi confinaments domiciliaris, com el que hi va haver a la zona de Santa Coloma de Queralt l'any passat. Els tres cossos han avançat un mes i mig la reunió anual per coordinar el pla antiincendis Infocat.

Agents Rurals, Bombers i Protecció Civil ja treballen sobre la campanya de possibles incendis d'aquest proper estiu i reconeixen que amb la sequera d'aquest any les previsions no són bones.

"Sembla que les pluges dels últims dies ens han donat una mica de respir però no ens hem d'enganyar: si no plou més, i les previsions per a l'abril i pel maig no són molt encoratjadores, ens hem de preparar per tenir una campanya d'incendis complicada", diu l'inspector en cap dels Agents Rurals, Josep Antoni Mur.

Per això, els tres cossos han avançat aquest any la reunió preparatòria del pla Infocat (Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya), que normalment es feia a finals de maig, però que aquest any ja s'ha fet la primera setmana d'abril.

Va ser una reunió on es va parlar de possibles escenaris per aquest estiu, dels mecanismes de coordinació, de com es poden fer les evacuacions que calgui fer i es va recordar a quin cos o òrgan correspon prendre cada decisió. "Que tothom tingui clar el que ha de fer", ho resumeix el sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado.

I quins són aquests escenaris que es preveuen?

Doncs que la sequera que arrossega Catalunya els últims mesos ha deixat una vegetació molt seca, molt fàcil de cremar, i amb l'afegit de l'avenç del canvi climàtic tot apunta que es repeteixin, igual que l'estiu passat, els anomenats incendis de 6a generació: focs intensos que es caracteritzen per tenir una propagació molt ràpida a través de diverses columnes. "Veiem aquest tipus d'incendis i els veurem de cara al futur perquè tenim una vegetació que s'està acostumant mica en mica a adaptar se a les noves condicions i temperatures del canvi climàtic", explica el cap de la Divisió de Grups Operatius Especials i inspector de Bombers, Miquel López.

El bomber explica que fins que la vegetació no s'adapti haurem de conviure amb aquesta situació de perill. "Per fer un símil, és com quan et vols acostumar a una dieta. El teu metabolisme triga un temps. No perquè avui mengis verdura ja ets vegetarià. Això és exactament el mateix. La vegetació d'un dia per a l'altre no diu 'ara ja suporto climes secs'", il·lustra.

"Abans el que ens preocupava eren els incendis de molta superfície. Ara un foc de 15 o 20 hectàrees ja ens fa extremar les mesures de seguretat perquè sabem que es pot propagar molt ràpid", comenta López.

El cap de la Divisió de Grups Operatius Especials reconeix que cal preparar els boscos, però que això porta un decalatge en el temps i que la feina que ara els queda és preparar aquesta vegetació per als incendis que vindran.

Com a instruments de prevenció, els Agents Rurals avisen que seguiran la mateixa fórmula de sempre: anar implementant les restriccions previstes per la llei al Pla Alfa en funció de la situació de risc. Aquestes restriccions poden anar des de prohibir certes activitats al medi ambient, com fer una barbacoa o una acampada, fins a prohibir l'accés a determinats indrets de la natura per precaució.

Consells per evitar els incendis

D'altra banda, des de Protecció Civil avancen que si es produeixen aquests incendis pot ser que es repeteixin també els confinaments locals o fins i tot domiciliaris que es van produir l'estiu passat, per exemple, a l'incendi de Santa Coloma de Queralt.

Pel que fa als consells per evitar focs, el cap d'Investigació dels Agents Rurals, Josep Antoni Mur, ho té clar: "cal anar molt amb compte amb els petards i els focs d'artifici", que són la causa més habitual de focs involuntaris per l'acció humana. I l'agent rural amplia la seva llista de precaucions: apagar bé les fogueres de Sant Joan, no llençar burilles a terra i no fer foc a llocs on no estigui permès.

Mur fa una crida a tota la població a ser prudent i recorda que el 90% dels incendis a Catalunya estan provocats per l'acció humana. Dins d'aquests casos, el 40% s'atribueix a negligències, el 25% a focs intencionats i la resta a accidents de maquinària o d'instal·lacions elèctriques.