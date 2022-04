El líder del PSC, Salvador Illa, va advertir al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que la seva «credibilitat» corre el risc de quedar «irremeiablement danyada» si no activa la taula de partits catalans que van pactar els socialistes i ERC en el marc de la investidura de Pedro Sánchez.

«Crec que està en temps de descompte. La seva credibilitat pot quedar seriosament danyada si això no es posa en marxa», ha sostingut el cap de l’oposició a Catalunya en una entrevista amb Efe. L’exministre de Sanitat va destacar que ell va formar part de la delegació socialista que va negociar amb ERC la investidura de Sánchez i que va acordar activar un procés de diàleg «amb tres potes»: la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, la taula de diàleg entre governs i una taula de partits catalans. Tant la Comissió Bilateral com la taula de diàleg, va recordar, s’han reunit des que Aragonès és president de la Generalitat, però no ha passat el mateix amb la taula catalana.

Des del seu punt de vista, cimeres com les que el president ha convocat amb els grups parlamentaris catalans -tots excepte Vox- per abordar les mesures a prendre davant la crisi social i econòmica derivada de la guerra a Ucraïna són positives, però no equivalen a l’espai de diàleg polític que reclama el PSC. Per al primer secretari del PSC, és imprescindible que «es diguin les coses pel seu nom» i que s’estructuri una taula de partits que es reuneixi regularment.