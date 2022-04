La presidenta del Comitè Científic Assessor sobre la covid-19, Magda Campins, ha recomanat a les persones vulnerables, ja sigui perquè són d'edat avançada, immunodeprimides o perquè tenen factors de risc, que segueixin portant la mascareta en interiors i també als exteriors amb aglomeracions. En una entrevista a RAC1 la doctora ha remarcat que tot i que a partir d'aquest dimecres deixi de ser obligatòria la mascareta –excepte a transport públic, residències i centres sanitaris i farmàcies- cal seguir sent "prudent" perquè "la pandèmia no ha acabat". Sobre com impactarà l'augment d'interaccions de la Setmana Santa, Campins ha dit que s'espera un increment de contagis però no d'hospitalitzacions per la bona cobertura vacunal.

Campins ha fet una crida a la prudència malgrat la decisió del govern espanyol de retirar les mascaretes de la majoria d'espais interiors i ha alertat que aquesta mesura pot fer pensar a la població que "el virus està controlat" i que "es pot fer vida normal sense aplicar cap tipus de mesura".

Precisament per això ha recomanat a totes les persones vulnerables que en segueixin portant en interiors i en exteriors amb aglomeracions, i ha demanat a la gent jove o sense risc que, en interaccions amb vulnerables, mantinguin la mascareta. "Ara la responsabilitat passa a ser individual, cadascú ha de saber si té risc o no i amb qui ha d'estar en contacte", ha resumit.

Regulació del preu de les FFP2

Per tal de garantir la protecció de les persones vulnerables, Campins ha explicat que van proposar al Govern que es considerés les mascaretes FFP2 com un producte sanitari i que se'n reguli el preu i pugui ser finançat per Servei Públic de Salut. La doctora ha apuntat que tot i que les mascaretes quirúrgiques també protegeixen si es porten ben ajustades, les que garanteixen una major protecció són les FFP2, que són les que hauria de dur les persones vulnerables, especialment ara que s'ha retirat l'obligatorietat a la majoria d'espais.

Mascaretes al futur

Campins ha apuntat que veu possible que els propers anys la mascareta s'hagi de seguir portant en els espais on a partir de dimecres encara serà obligatòria, és a dir, transport públic i centres sociosanitaris. La doctora ha argumentat que si el virus s'acaba fent estacional, com la grip, seria recomanable que a les temporades amb més augment de contagis s'hagi de recuperar la mascareta per minimitzar el risc. "És una cosa de les coses bones a mantenir", ha afegit.

Impacte de la Setmana Santa

La presidenta del Comitè Científic Assessor per la covid-19 hadit que donen "pràcticament per segur" que hi haurà un augment de contagis arran de les interaccions socials de la Setmana Santa. De totes maneres, creu que això no es traduirà en un augment important de les hospitalitzacions ni en un gran impacte al sistema assistencial, en gran mesura per la bona cobertura vacunal.

Amb tot, ha fet una crida a la prudència i ha admès que algunes imatges de Setmana Santa li van "posar els pèls de punta". Concretament s'ha referit a les grans aglomeracions en processons religioses o en concerts, amb la major part dels participants sense mascareta, especialment gent gran.