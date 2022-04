El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, va defensar que Barcelona «ha de formar part segur» del nom final que tingui la candidatura als Jocs d’Hivern de Catalunya i l’Aragó. «És una denominació guanyadora», va argumentar en una entrevista ahir a RAC1. Iceta va subratllar que el nom de la capital catalana «pot anar acompanyat d’altres», però va remarcar que ell «no el deixaria de banda». De totes maneres, va insistir que el nom de la candidatura ha de ser acordat per tots els actors. D’altra banda, Iceta va advertir que la proposta de l’Aragó de separar les seus dels Jocs per a les proves femenines i masculines entre les dues comunitats autònomes podria «perjudicar» les opcions de la candidatura. «Jo no me la jugaria», va dir.

El ministre també va assenyalar que la taula de diàleg només s’ha de reunir quan hi hagi acords «per tal de no crear expectatives que es malmeten», i va assegurar que, ara per ara, «s’esta dialogant moltíssim».