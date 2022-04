L’incendi d’un vaixell recreatiu al Port de Badalona ahir a la tarda va obligar a mobilitzar un total d’11 dotacions dels Bombers de la Generalitat.

Es tracta d’una embarcació privada de 20 metres d’eslora i, segons van notificar els Bombers, no hi va haver ferits ni més naus afectades. El personal del Port de Badalona es va encarregar d’apartar els vaixells que hi havia a la zona més propera a l’incident per a evitar precisament que s’hi propaguessin les flames. L’avís del foc es va rebre a dos quarts de sis de la tarda.