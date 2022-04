Ja és una mica més que un simple rumor o una remota possibilitat. Sandro Rosell treballa a fons per liderar una candidatura a l’alcaldia de Barcelona. Tot va començar fa uns mesos, quan veïns de barris tan diferents com Nou Barris, Sarrià-Sant Gervasi, les Corts i la Barceloneta van trucar a la seva porta per proposar-li liderar un projecte de gestió diferent per a la ciutat.

Una de les persones que ha mantingut trobades freqüents amb Rosell explica que la idea que està sobre la taula és la de trencar amb el tres quarts del mateix de la política partidista. Així que la pilota s’ha anat fent gran i cada dia que passa Rosell ho té més clar. Amb tot això, no té pressa ni pressió i, a diferència d’alguns polítics, tampoc necessita aspirar a un càrrec per enriquir-se. Una altra persona involucrada en aquesta plataforma ciutadana explica que la intenció de Rosell és mantenir-se molt allunyat de qualsevol ideologia o partit polític i que el seu objectiu només és pensar en Barcelona. Afegeix també que hi ha diversos noms coneguts i populars que estan disposats a acompanyar-lo en aquesta aventura. Per tant, queda descartat que accedeixi a liderar una candidatura sota les sigles de Centrem, el nou partit que encapçala Àngels Chacón i amb la qual ha mantingut reunions.

Doncs bé, a partir del setembre, però sense data concreta, analitzarà la situació política del moment, realitzarà enquestes internes i decidirà. «Aquesta setmana ha mantingut diverses reunions i es nota que està molt il·lusionat amb el projecte», em comenta una de les dues fonts consultades. L’expresident del Barça és conscient que el repte no és fàcil. No obstant, després de superar el dur tràngol de ser maltractat per la justícia espanyola i passar dos anys d’empresonament injust, a Rosell ja no li fa por res. Això sí, falta acabar de convèncer la seva família i, sobretot la seva mare. Diuen que sense el seu vist-i-plau no hi ha res a fer.

Viatges d’Arturo San Agustín

A Rosell segurament el veurem aquesta setmana a l’Open Banc de Sabadell, i a l’escriptor, periodista i publicitari Arturo San Agustín me’l vaig trobar a la Diagonal. Acaba de publicar un nou llibre, Pasaporte sentimental (Editorial Catedral), en el qual narra històries de llocs que li han deixat empremta. El llibre és un viatge dels seus viatges arreu del món. «He estat en palaus i en barraques», matisa San Agustín. És a dir, que podem descobrir que va viatjar en una limusina negra Cadillac per Hollywood i que, al Budapest de Ceausescu, es va allotjar a l’habitació d’un vell hotel sense ventilació, amb velles moquetes de color dubtós i esquitxat de taques històriques...

I és que San Agustín, durant la seva etapa professional, va gaudir de l’època esplendorosa de la publicitat i també de la decadència de la periodística. Al llibre no esperin trobar referències a les celles soviètiques d’Ernest Maragall o descripcions de l’ambigua Barcelona d’Ada Colau. Per contra podran veure elements i històries de tot el planeta que només un tipus com San Agustín pot detectar. Detalls que només els baixets i fills únics són capaços d’apreciar.

La Natalia Sánchez catalana

A l’actriu Natalia Sánchez la conec fa anys. És molt crac. Aquesta setmana tothom en parla després d’haver aparegut en una entrevista exhibint un absolut domini del català. El parla a la perfecció i això és molt dir per a una madrilenya que només fa tres anys que viu a Catalunya. La Natalia es troba ara de gira presentant la seva nova sèrie Los Herederos de la Tierra, una producció de Netflix. No obstant, a molts els ha sorprès descobrir que és bilingüe.

La Natalia és extremadament perfeccionista, però, en aquest cas, la clau és que té un bon professor. Es tracta de la seva parella, el també actor Marc Clotet. Doncs això, que la Natalia sembla la dona perfecta. Actriu, cantant, intel·ligent, maca, bona mare, trilingüe i, a sobre, m’explica que està preparant un llibre. Algun defecte deu tenir, crec... Per cert, en Marc està arrasant en el programa de música de TV-3 en el qual exerceix de jurat. Es diu Eufòria, una espècie d’Operación Triunfo a la catalana que ha aconseguit enganxar joves i adults.

ELS PROTAGONISTES. 1 Sandro Rosell, fa un any, a la presa de possessió de Joan Laporta com a president del Barça, al Camp Nou. F

2 Marc Clotet i Natalia Sánchez. F