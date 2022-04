El 28 d’abril de l’any passat, una petita comitiva encapçalada per la llavors consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella, i el cònsol general de Cuba a Barcelona, Alain González, celebrava un acte d’homenatge al periodista cubà Pablo de la Torriente. Mort a Majadahonda durant els primers mesos de la Guerra Civil, el seu cadàver el va traslladar amb cotxe a Barcelona el cèlebre poeta Miguel Hernández, i se suposava que De la Torriente estava enterrat en una fossa comuna al cementiri de Montjuïc. I aquell dia es faria justícia: mentre el cònsol cubà proclamava l’«inici del retorn a casa» del periodista -desconegut aquí però molt valorat a la seva illa natal-, les excavadores iniciaven les feines a uns metres.

Però uns dies més tard es va descobrir que allà no hi havia el cos de De la Torriente. Ni el seu ni cap altre: no hi havia cap fossa al lloc previst. «Estàvem segurs que hi era», afirma l’avui director general de Memòria Democràtica de la Generalitat, Toni Font. Hi havia diverses fonts històriques que ho testificaven. Per a Font, el cas del periodista cubà és un exemple de les complexitats que comporta la feina d’exhumar fosses de la Guerra Civil per intentar reconèixer unes víctimes fins ara postergades.

El cas de De la Torriente apareix al BOE del 2 de juliol de l’any passat. L’Estat va sufragar els 8.712 euros que la Generalitat va gastar en l’exhumació fallida. Però hi ha altres dades que també apareixien aquell dia al Butlletí Oficial de l’Estat que fan arquejar les celles a les associacions que lluiten per la Memòria Democràtica a Catalunya. Sobretot, el fet que la Generalitat només hagi intervingut -el verb que s’utilitza per citar les exhumacions- 59 fosses entre els anys 2000 i 2020. Segons els càlculs més recents, avui ja són 61, dos més, però la xifra segueix semblant baixa respecte les 671 fosses que el mateix Govern calcula que hi ha a Catalunya. D’aquestes, la ubicació de 324 està confirmada i la de 347 és probable. En total, s’ha intervingut en menys d’un 10% d’aquestes localitzacions en 22 anys.

«El nombre d’exhumacions és del tot insuficient, perquè a més segur que n’hi ha moltíssimes més. A l’Ebre, per exemple, encara hi ha moltíssimes coses per marcar», assegura Roger Heredia, president de l’Associació del Banc d’ADN de Desapareguts de la Guerra Civil. L’entitat critica, per exemple, que el nombre de fosses intervingudes sigui proporcionalment molt més gran a la Comunitat Valenciana, Navarra o fins i tot Castella i Lleó (on governa la dreta des de fa dècades) que a Catalunya. «Sense fer tant de soroll, s’ha avançat més que aquí», sosté Heredia.

La Generalitat es defensa al·legant que la tipologia de les fosses és diferent a Catalunya que a d’altres parts d’Espanya. «A la resta de l’Estat ens trobem amb fosses de repressió, perquè l’aixecament militar va guanyar al minut u. Van agafar els líders polítics i sindicals i els van afusellar, i són als cementiris. La tradició oral recorda que aquell dia van executar aquestes persones i on són. A Catalunya, zona de guerra, és una altra història», afirma el director general.

Crítics amb la metodologia

Diverses associacions critiquen a més la metodologia que ha seguit la Generalitat per exhumar les fosses. També ho fa el diputat del PSC Ferran Pedret, molt implicat en la lluita dels descendents de les víctimes desaparegudes de la guerra per trobar els seus familiars. «Catalunya s’ha de posar les piles perquè necessitem obrir fosses el més ràpid possible. En aquest sentit, la decisió de la Generalitat d’encarregar a una sola empresa els treballs no ajuda a donar-los velocitat», diu. Heredia hi està d’acord: «És un error. Fa uns quants anys es va presentar al concurs un projecte entre la Universitat de Barcelona i la Rovira i Virgili de Tarragona. Però, a més de les universitats, podrien activar les diputacions, els consells comarcals… Tinc la sensació que anem al ralentí quan podríem anar en sisena i a fons». La Generalitat també defensa en aquest cas la seva manera de fer. «Al concurs es presenta qui vol, però tècnicament no podem tenir quatre empreses treballant, o com fan en altres punts de l’Estat, entitats, empreses, ajuntaments... És una qüestió operativa, i és responsabilitat de la Generalitat», explica.

A Catalunya, a principis del 2022 hi havia 6.223 inscrits al cens de persones desaparegudes; s’han extret mostres genètiques de 2.684 familiars, s’han estudiat 803 individus i s’han fet 61 identificacions genètiques; s’han recuperat 545 individus i a les exhumacions, fins al setembre del 2020, s’havien rescatat 3.767 objectes.