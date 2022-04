Els temps de la Sala Contenciosa del Tribunal Suprem no són els mateixos que els de la Sala Penal, als quals s’està més acostumat, però la revisió dels indults del procés, que semblava quedar tancada el passat 20 de gener, quan es va negar legitimació als partits i la resta de recurrents per impugnar-los, s’està allargant més del que s’esperava. Ara tornaran a endarrerir-se almenys fins a final de mes amb la recusació d’una magistrada amb escasses possibilitats de prosperar per part d’una de les associacions que va demanar al Govern la mesura de gràcia, assenyalen fonts de l’alt tribunal.

Es tracta de la Fundació Catalana de L’Esplai (Fundesplai), que va demanar l’indult de Jordi Turull -un dels seus patrons entre el 2003 i el 2010- i que, segons fonts jurídiques, està personada en cinc dels expedients relatius a la mesura de gràcia concedida als líders independentistes condemnats pel procés. Canvi de sensibilitat El col·lectiu ha recusat l’última magistrada a incorporar-se a la Secció Cinquena, Inés Huerta, a la qual es presumeix sensibilitat conservadora, perquè va participar en la Junta Electoral Central que va retirar l’escó als condemnats per sedició que eren diputats. Huerta es va incorporar al tribunal que resoldrà els recursos de súplica o reposició amb què els recurrents intenten aixecar el veto que se’ls va imposar al gener, quan la seva antecessora, Ángeles Huet, es va incorporar a la sala d’admissió del Contenciós, en una rotació que a la Sala Tercera es produeix cada sis mesos per torn. Fonts de l’alt tribunal neguen que tingui opcions de prosperar la iniciativa pel motiu al·legat i pel caràcter restrictiu amb què s’estan tractant les recusacions en els últims temps, sobretot des que el Tribunal Constitucional va descartar de ple les últimes presentades contra Enrique Arnaldo i Concepción Espejel, un camí idèntic al que es va seguir amb l’últim intent de l’expresident català Carles Puigdemont d’apartar l’instructor del procés, Pablo Llarena. A més, ni tan sols compta amb el suport dels altres sol·licitants dels indults dels condemnats. L’advocat Francesc Jufresa, que va ser el primer a fer el pas de sol·licitar l’indult, ha informat en contra de l’incident. El president de la Secció Cinquena, Segundo Menéndez, ja no intervindrà, perquè es jubila el dia 15. En el seu lloc entrarà a la Secció el magistrat Ángel Arozamena, a qui es considera de sensibilitat progressista.