El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha refredat aquest dimarts la seva relació amb el govern de Pedro Sánchez, una relació que, segons ha advertit, només podrà "normalitzar-se" si obre una investigació i "aclareix" el cas d'espionatge polític a més de 60 líders independentistes.

Així ha reaccionat arran d'una informació de The New Yorker segons la qual el mateix Aragonès, els expresidents Quim Torra i Artur Mas i l'entorn de Carles Puigdemont, entre altres, van ser víctimes del sistema de ciberespionatge Pegasus, que inicialment només poden comprar governs.

Després d'encapçalar una reunió extraordinària amb consellers i altres alts càrrecs de la Generalitat per coordinar la resposta a aquest cas, Aragonès ha comparegut envoltat dels membres del seu govern a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat per llançar un advertiment a Sánchez.

"És evident que les coses no poden continuar igual. Les actuacions d'espionatge afecten i danyen la confiança mínima necessària en les relacions polítiques amb l'Estat", ha afirmat Aragonès, que ha advertit de les "conseqüències polítiques" que tindria el fet que el govern central no assumís responsabilitats.

Enmig de les pressions de sectors independentistes -inclosos JxCat i la CUP- que exigeixen posar punt i final a la taula de diàleg amb l'Estat i emplacen ERC a retirar qualsevol suport a Sánchez a les Corts, Aragonès ha elevat el to que habitualment utilitza.

"Per negociar ha d'haver-hi una confiança mínima, i és evident que aquesta confiança mínima està seriosament danyada. Correspon al govern espanyol restablir els aspectes mínims d'aquesta confiança per a qualsevol relació política entre governs", ha subratllat.

Per "reparar aquesta confiança danyada" i restaurar unes "relacions polítiques normalitzades", ha subratllat, el govern espanyol ha de "donar explicacions" sobre el cas, actuar amb "transparència" i "iniciar una investigació interna amb supervisió independent, per aclarir quines responsabilitats" hi ha i qui va ordenar aquest espionatge.

També haurà de facilitar la feina de la comissió d'investigació que s'impulsarà des del Congrés i "assumir totes les responsabilitats" polítiques i jurídiques que es derivin del cas.

En cas contrari, ha alertat, "no es podran recuperar unes relacions polítiques normalitzades amb l'Estat en els termes que havíem tingut" fins ara, encara que això no impedeix mantenir uns treballs sectorials i una "interlocució tècnica entre governs".

Aragonès espera "tenir una conversa" amb Sánchez per "poder aclarir cara a cara" amb ell totes aquestes qüestions, ha explicat.

Després de la celebració del Consell de Ministres, la portaveu de l'executiu, Isabel Rodríguez, ha sostingut que el seu govern col·laborarà amb la justícia si s'investiguen aquests fets i està disposat a donar explicacions parlamentàries, i ha citat la compareixença a petició pròpia de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Rodríguez ha apuntat que l'executiu no té "res a amagar" i ha afegit: "Hi ha assumptes que, perquè tracten de la seguretat nacional, estan protegits per llei i són matèries classificades, assumptes secrets, sobre els quals no puc informar-los, perquè m'ho prohibeix la llei", ha afirmat Rodríguez davant la pregunta de si el govern pot garantir que el CNI no ha utilitzat Pegasus.

Des de Brussel·les, Carles Puigdemont i el president d'ERC, Oriol Junqueras, han protagonitzat una roda de premsa, al costat d'altres figures de l'independentisme, per anunciar que portaran davant la justícia l'Estat espanyol a diversos països europeus.

Puigdemont i Junqueras, no obstant això, han exhibit discrepàncies sobre la col·laboració amb l'Estat: mentre l'expresident ha dit que "no s'entendria que després d'aquest escàndol, les coses seguissin igual i es continués confiant en un govern que forma part d'aquesta trama criminal", el líder d'ERC ha reivindicat la "bandera del diàleg" enfront dels qui defensen "regalar-la" a l'Estat.

Per a la portaveu parlamentària del PSC, Alícia Romero, la "relació de confiança" entre govern central i Generalitat "s'hauria de mantenir": "La intel·ligència de tots hauria de fer que no es trenqui res", ha remarcat.

El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha emplaçat el govern d'ERC i JxCat a "congelar" les seves relacions amb l'Estat, mentre que l'expresident Quim Torra ha instat Aragonès a "posar punt i final a la farsa de la taula de diàleg".

Unides Podem ha urgit els ministres de l'Interior i de Defensa a obrir una investigació per aclarir el cas, mentre que el president del PPC, Alejandro Fernández, ha celebrat irònicament que "diversos polítics separatistes hagin decidit posar" aquest assumpte en mans de la justícia que "definien com a feixista i opressora".