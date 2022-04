L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el president d'ERC, Oriol Junqueras, han exhibit públicament aquest dimarts les seves discrepàncies sobre el diàleg i la col·laboració amb l'Estat, després de denunciar un cas d'espionatge polític a més de 60 líders independentistes.

Puigdemont i Junqueras han comparegut junts en roda de premsa al Parlament Europeu a Brussel·les, al costat d'altres figures de l'independentisme català, arran d'una informació de The New Yorker segons la qual el president de la Generalitat, Pere Aragonès, els expresidents Quim Torra i Artur Mas i l'entorn de Carles Puigdemont, entre d'altres, van ser víctimes del sistema de ciberespionatge Pegasus, que inicialment només poden comprar governs.

Per a Puigdemont, la revelació d'aquest "espionatge massiu" ha de comportar "conseqüències polítiques" immediates, de manera que "el conjunt de l'independentisme ha d'orientar les seves accions d'acord amb aquesta realitat": "Això canvia moltes coses", ha subratllat.

"És evident que no hi ha diàleg i, en canvi, sí hi ha moltes evidències d'una violació massiva de drets fonamentals. No s'entendria que després d'aquest escàndol les coses seguissin igual i es continués confiant en un Govern que forma part d'aquesta trama criminal", ha advertit.

L'afirmació de Puigdemont concorda amb la postura crítica del seu partit, JxCat, cap a l'estratègia d'ERC d'oferir recolzament en les Corts al Govern de Pedro Sánchez i mantenir una taula de diàleg que no és avalada per una banda de l'independentisme que reclama reactivar la via unilateral.

Als comentaris de Puigdemont ha respost immediatament Junqueras, assegut al seu costat, amb un pronunciament favorable a mantenir aquesta via de diàleg reactivada el setembre i que segueix pendent de tancar una data per a la seva propera reunió.

Segons Junqueras, l'Estat espanyol "no es mereix" enarborar en solitari la bandera del diàleg, per la qual cosa no seria una bona idea "cedir-la-hi" ara: "No la hi regalarem en cap cas", ha dit.

Junqueras ha recalcat que la via de la negociació "és una eina útil" i "tard o d'hora serà utilitzada" per resoldre el conflicte català.

A més, ha argumentat, estratègicament a l'independentisme li interessa seguir assegut a la taula de diàleg en un moment com ara, per "convèncer la comunitat internacional" sobre com actua cadascuna de les parts.

Al seu parer, qui ara "acumula capital polític a ulls de la comunitat internacional" és "sens dubte l'independentisme" català, per la qual cosa no ha d'abandonar la taula de diàleg.

Puigdemont, en canvi, ha seguit insistint que el cas d'espionatge "canvia les coses" i ha recordat que els socialistes són "el partit del 155", que va fer possible l'aplicació de l'article de la Constitució per part del Govern de Mariano Rajoy per suspendre l'autonomia catalana l'octubre de 2017.

"El conjunt de la política catalana ha de prendre una decisió respecte a això. Davant té un Estat que ens vol nus", ha denunciat.