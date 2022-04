En una compareixença solemne i extraordinària, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va oferir ahir una de les intervencions més interpretables a voluntat, segurament filla de la necessitat de mantenir els equilibris dins del Govern. Només tres hores després que els líders polítics d’ERC i Junts, Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, exposessin amb tota cruesa les insalvables diferències d’enfocament sobre com actuar amb l’executiu de Pedro Sánchez després de la tempesta per l’espionatge a 67 independentistes, Aragonès va dibuixar una tercera via, un sí però no, aparentment contradictori. Complex.

El president va assenyalar que fins que el Govern de l’Estat doni mostres de voler explicar qui, com i sota quina autorització s’han dut a terme aquestes vigilàncies és «molt difícil tenir relacions normalitzades». Tot seguit, va asseverar que la Generalitat «no renunciarà mai al procés de negociació». Com es porta això a la pràctica? Caldrà esperar, ja que fins ara tampoc les relacions institucionals eren molt fluides.

Una espera en què el Govern seguirà, segurament, amb els dits creuats en el desig que Sánchez no aprofiti l’ocasió i proposi una tercera cimera de diàleg que deixaria l’executiu, i singularment Aragonès, en la tessitura de què fer.

Explicacions de Sánchez

En alguns moments, i deixant el pronunciament sobre l’adscripció absoluta de la Generalitat amb la taula de negociació, Aragonès va semblar fins i tot contradir el president del seu partit quan va assenyalar que si no hi ha una aposta del Govern per dotar-les d’una mínima «credibilitat» no servirien «de res» les eventuals reunions que se celebrin. Fonts republicanes van voler posar en context les paraules d’un i altre i van recordar que és comú, i fins i tot el més habitual, que ens o parts que no mantenen relacions negociïn per posar fi a un conflicte. Això sí, si fins ara una de les condicions perquè hi hagués una nova reunió del fòrum de diàleg és que s’haguessin produït avenços, ara s’hi afegeix la necessitat que l’executiu de Sánchez ofereixi explicacions. «Fins que no s’investigui no es donen les condicions per recuperar les negociacions polítiques amb l’Estat. Les tècniques, sí», va reblar una font del Govern.

I és que l’espai que Puigdemont i Junqueras, deixant clara la diferència tàctica entre Junts i ERC, havien deixat a Aragonès era estret. Mentre els republicans veuen en el cas Pegasus una carta guanyadora per convèncer la comunitat internacional (la gran assignatura pendent, segons l’anàlisi de Junqueras i de Marta Rovira) que Espanya no és un estat en qui es pugui confiar democràticament, la resta, el front creat per Junts, CUP i l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), vol utilitzar aquest comodí com a força aglomerant i reactivador intern de l’independentisme, en un moment de baixada moral dels seus seguidors. I és que, en la roda de premsa de Brussel·les, al matí, Junqueras es va quedar sol davant, no només de l’expresident, sinó també de la CUP i l’ANC, que advoquen per trencar totes les relacions. O per ser més concrets, advoquen perquè un altre, ERC, trenqui les relacions.

La veritat és que després de més de quatre anys de ferides obertes entre ERC i Junts, l’independentisme va deixar escapar ahir una oportunitat d’establir les bases d’una futura entesa. El còctel tenia tots els ingredients; per exemple, el més important, el que més ha aglutinat tots els col·lectius humans des dels temps de les coves: l’enemic exterior. I, a més, actuant de manera il·lícita i posant molt fàcil al sobiranisme fer estendard del relat democràtic i europeista davant de la vena autoritària i gairebé russa que suposa l’espionatge al rival polític i a la societat civil.

On sí que hi va haver unanimitat va ser en el tractament a l’espionatge en ell mateix. Així, els tres partits (ERC, Junts i CUP) i les dues entitats (Òmnium i ANC) van anunciar una sèrie de querelles individuals i col·lectives per l’espionatge massiu a dirigents independentistes, a Catalunya i a països com França, Suïssa, Bèlgica, Alemanya i Luxemburg, i contra responsables, entre d’altres, de l’empresa israeliana NSO Group, fabricant de Pegasus. «No deixarem res per querellar, col·lectives, individuals, de diverses jurisdiccions», va afirmar Puigdemont.

«Anirem fins al final»

La intervenció d’Aragonès va començar amb duresa. «En un estat democràtic no s’espia els ciutadans» va dir, abans de comparar Espanya amb «Polònia i Hongria». «Anirem fins al final exigint responsabilitats polítiques i no descansarem fins que tots els responsables responguin pels seus actes davant del jutge», va apuntar.

El president va anunciar que el Govern ha posat els Mossos, un cos policial autonòmic, per tant, de l’Estat, al costat de l’Agència de Ciberseguretat, a investigar una trama que segons els indicis està relacionada amb una estructura o una altra de l’Estat, més o menys ignota, cal veure-ho, per a l’actual Govern. Aragonès, a títol personal, interposarà una denúncia per vulneració de la seva intimitat.