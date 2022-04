«El nostre objectiu és restaurar la confiança» amb la Generalitat. Va ser la primera resposta que surt per boca del Govern de Pedro Sánchez després que el president, Pere Aragonès, declarés congelades les relacions amb l’executiu després de conèixer-se que més de 60 líders i activistes independentistes, ell mateix inclòs, havien estat espiats, a través del programa de fabricació israelià Pegasus, que va infectar els seus mòbils. És a dir, Sánchez busca expressament temperar els ànims, no tensar la relació amb Barcelona i especialment amb ERC, soci clau de legislatura.

Fonts de la Moncloa van destacar que el Govern ha donat «senyals inequívocs de diàleg amb Catalunya», que aquest és un executiu «que ha treballat des del principi per a la desjudicialització del conflicte», per tornar el conflicte amb Catalunya al terreny polític . Així que l’objectiu és «restaurar la confiança» amb el Govern, però no avança quin serà el següent pas que farà Sánchez per aconseguir aquesta meta.

Mesos sense reunions

Aragonès no ha sacrificat el canal de la taula de diàleg, que demana trencar Junts, però el fòrum entre governs no es reuneix des del setembre de l’any passat i, des del començament d’any, quan el president va reclamar amb més força la seva convocatòria, han estat molts els obstacles: les eleccions a Castella i Lleó del 13 de febrer primer, la guerra a Ucraïna després. I ara les eleccions andaluses treuen el cap a la vista, amb seguretat per a la segona quinzena de juny.

Però Pegasus ha enterbolit les relacions entre els governs. Greument. Aragonès va advertir Sánchez que hi haurà «conseqüències polítiques» a la taula de diàleg si l’executiu «no assumeix responsabilitats» i no investiga el presumpte espionatge a més de 60 dirigents independentistes.

Fonts governamentals assenyalen que «no es trencarà en l’àmbit institucional res amb la Generalitat». «En tot el temps que porta Sánchez al Govern, hem intentat no aprofundir en el conflicte, i ara tampoc ho farem. Aquí no es trencarà en l’àmbit institucional res amb la Generalitat», sostenen.