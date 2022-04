El jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona ha demanat a la Diputació de Barcelona que li doni la documentació sobre els viatges de Josep Lluís Alay, cap de l'oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, mentre era comissionat de relacions internacionals de la Diputació de Barcelona, entre el 2015 i el 2018. En una interlocutòria, el jutge diu que alguns viatges podrien no correspondre a l'àmbit competencial de la corporació supramunicipal. A més, sospita que Alay es podria haver enriquit il·lícitament mentre era al càrrec, com també sospita que va fer el seu predecessor, Jordi Castells, ara subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat i la plaça del qual està pendent que surti a concurs públic.

Segons ha avançat El Periódico, a principis d'abril, la Guàrdia Civil va demanar al magistrat Joaquin Aguirre que ordenés a la Diputació l'entrega de documentació relacionada amb la investigació patrimonial contra Castells. En l'escrit s'apuntava que Castells es podria haver enriquit de forma il·lícita i de manera "injustificable" pel seu sou, diners que podrien procedir d'entitats subvencionades per la pròpia Diputació. La Guàrdia Civil apuntava que el compte corrent de Castells havia augmentat en 300.000 euros mentre va ser cap de l'Oficina de Cooperació Internacional i que havia comprat diversos immobles al comptat. A més, també s'haurien produït ingressos en efectiu al seu compte bancari per imports "incompatibles amb el seu sou".

Per tot això, el magistrat Aguirre veu indicis contra Castells pels delictes de suborn, blanqueig de capitals i contra la hisenda pública. I d'aquesta manera el jutge justifica que si Castells va tenir aquest increment patrimonial sospitós, Alay també hauria de ser investigat per si va actuar de la mateixa manera, ja que era al càrrec quan es van finalitzar diversos expedients de subvencions investigats en la causa oberta el 2016 contra suposades ajudes irregulars de la Diputació a entitats vinculades al sobiranisme, anomenada operació 'Estela'.

"Procedeix encomanar a la Guàrdia Civil que realitzi una investigació patrimonial al senyor Alay, per tal de determinar si es va enriquir il·lícitament, tal com sembla que va fer de forma molt notòria el seu predecessor, amb l'aprovació i finalització dels expedients que l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament va acabar sota el seu mandat", ordena el jutge.

Alay ha penjat gairebé tota la interlocutòria a Twitter i ha escrit: "La claveguera torna. El jutge Aguirre es desperta després de mesos i desferma de nou la seva persecució contra mi. Mai he estat cap de cooperació de res. Estat podrit". El seu grup de suport també ha afegit que "les institucions jurídiques i judicials catalanes haurien de pronunciar-se al respecte de la 'lawfare' practicada per alguns jutges". Citant el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, es pregunten "on és la deontologia professional" i la jutgessa degana de la ciutat, Cristina Ferrando.