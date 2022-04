L'exdirector del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) Félix Sanz Roldán ha assegurat aquest dimecres que no pot "confirmar ni desconfirmar" l'ús de la tecnologia Pegasus per part del CNI per espiar l'independentisme català. En declaracions a TVE ha afirmat que ell no pot ni tan sols "parlar de la qüestió".

"Hi ha una llei clara que diu que el CNI no pot parlar ni dels seus mitjans, ni dels seus procediments ni de les relacions amb tercers" i per tant "si parlés d'això conculcaria la llei". Sanz Roldán va ser director del CNI entre 2009 i 2019, i per tant part de les escoltes que ha posat al descobert Citizen Lab s'haurien produït durant el seu mandat.