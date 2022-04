«No el tenim ni el fem servir; i no em demani que negui per altres», diu un alt càrrec del Ministeri d’Interior després de ser preguntat aquests dies per Pegasus. A hores d’ara, ningú ha desmentit encara un ús del programari israelià d’assalt a mòbils pels serveis espanyols d’intel·ligència durant l’esclat del procés, malgrat que, com recorda una de les fonts policials d’Informació preguntades, «pot ser que hi hagi proves de l’ús de Pegasus, però no n’hi ha de qui ha estat; i sobre el procés tenia interès Espanya... i França, i Rússia, i els Estats Units, el Regne Unit i fins i tot el Marroc». En aquest cercle sense sortida roden les sospites sobre l’espionatge a independentistes, després que Defensa, que administra el CNI, destaqués rotundament que «el Govern no treballa fora de l’Estat de Dret», sense dir res més.

Això no vol dir, com apuntaven les no-respostes de la ministra portaveu dimarts després del Consell de Ministres, que el CNI no hagi fet servir Pegasus. Cap dirigent governamental podria confirmar ni negar que aquest programari -o el seu símil Candiru- és a la panòplia del servei d’intel·ligència: és matèria reservada tant que estigui com que no. Ho diu l’article 5 de la llei Reguladora del CNI. Són «informació classificada, amb el grau de secret» no només les activitats del CNI, també «la seva organització i estructura interna, mitjans i procediments, personal, instal·lacions…».

És l’article al qual al·ludia ahir al Congrés l’exdirector del CNI, tinent general Félix Sanz Roldán, quan els mitjans li van preguntar per Pegasus i va respondre: «En absolut ho puc confirmar, ni desconfirmar». I va afegir que «hi ha una llei clara per la qual el CNI no pot parlar dels seus mitjans, ni dels seus procediments, ni de relacions amb tercers». També hi ha, però, un àmbit no judicial on ho pot revelar: la comissió de Despeses Reservades del Congrés..., sense constituir encara.

Tot i això, en algunes investigacions del CNI el resultat ha estat pobre. Usar -o no- Pegasus no va impedir que la intel·ligència espanyola no trobés les urnes de l’1-0 el 2017. Les investigacions sobre integrants dels CDR el 2019 han acreditat com el Servei d’Informació de la Guàrdia Civil, amb mètodes menys cridaners, esbrinava sobre què parlaven els seus objectius fins i tot a través de Signal, una app molt popular entre els independentistes. La mateixa font explica que, en el seguiment que diferents cossos de seguretat fan d’un fenomen que s’erigeix ​​com a amenaça, «mirar els mòbils és molt important… però no menys que comptar amb informants i col·laboradors».