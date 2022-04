Els Mossos d'Esquadra han detingut a un jove a Igualada en relació amb la brutal agressió sexual que va patir en aquesta població una menor de 16 anys el passat 1 de novembre, després de més de cinc mesos de recerques. Segons TV3, es tracta d'un jove d'uns 20 anys amb antecedents per delictes sexuals i que no tenia relació amb la noia.

Els Mossos d'Esquadra han informat d'aquesta detenció aquest dijous en un missatge en el seu compte de Twitter.

La Unitat Central d'Agressions Sexuals de la Divisió de Recerca Criminal (DIC) s'ha encarregat de la cerca de l'agressor de la noia, que va romandre més d'un mes hospitalitzada després de sofrir un greu traumatisme cranioencefàlic, amb pèrdua d'audició en una oïda, i altres greus lesions.

Interpel·lació al Govern

Poc després de la violació, la mare de la menor va explicar la brutalitat de l'agressió i va demanar ajuda per a detenir als agressors. La mare de la menor de 16 anys violada a Igualada es va dirigir al Govern per a demanar que prenguessin mesures i, també, una segona carta al president del Govern, Pedro Sánchez, en la qual li va preguntar si podia "dormir tranquil" i arremetia contra la ministra d'Igualtat, Irene Montero, perquè, al seu parer, no s'havia "pronunciat" sobre aquest cas.

Les càmeres

En la seva recerca, els agents van analitzar les càmeres de seguretat de la zona per a intentar identificar a una persona que, segons les amigues, la va acompanyar a la sortida de la discoteca.

Després de la brutal agressió sexual, la menor va ser abandonada inconscient i nua en un carrer del polígon, on la va trobar un camioner que va arribar a creure que estava morta, ja que sofria un fort traumatisme cranioencefàlic.

Seqüeles

La menor va quedar ingressada a l'Hospital Sant Joan de Deu de la capital catalana, on va haver de ser intervinguda quirúrgicament i va romandre en el centre més d'un mes fins que va obtenir l'alta hospitalària.

No obstant això, continua sofrint importants seqüeles derivades de la brutal violació i acumula ja des de llavors cinc intervencions quirúrgiques, l'última el mes de març passat en el mateix hospital de Sant Joan de Déu.

Aquesta violenta agressió sexual va provocar una gran commoció a Igualada, on es van convocar manifestacions de protesta, i en general en tota Catalunya, on també va haver-hi concentracions en repulsa per la violació, una d'elles a Barcelona a la qual va assistir el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la 'consellera' d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.