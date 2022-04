Les presumptes irregularitats al Consell Esportiu de L’Hospitalet s’han cobrat una víctima política de pes. Cristian Alcázar, el tinent d’alcalde de la localitat investigat per presumpta estafa i malversació de fons, va anunciar ahir que dimitia del seu càrrec, de regidor i de primer secretari de la Federació del PSC d’aquesta localitat.

La seva decisió es va produir poques setmanes després que la fiscalia hagués sol·licitat 4 anys i sis mesos de presó per l’acomiadament presumptament simulat d’un directiu de l’entitat. Aquesta és una peça separada de la causa que investiga el suposat desviament de fons del Consell Esportiu i per la qual està també imputat ell i altres alts càrrecs del consistori, entre ells l’alcaldessa, Núria Marín.

En un comunicat, Alcázar assegura que pretén «concentrar-se en la seva defensa», alhora que «reitera» la seva innocència i insisteix «en la seva determinació per a continuar col·laborant amb la justícia per aclarir els fets que s’investiguen». Detalla que fa aquest pas per a «buidar qualsevol dubte» sobre la seva gestió en el Consell Esportiu i en el consistori i «en favor del seu partit», el PSC.

El fins ara regidor va comunicar la seva decisió el dimarts a la nit en l’Executiva local del PSC, segons les fonts consultades. El dimecres de la setmana pròxima, durant el ple, es farà efectiva la seva renúncia com a regidor. Hi ha la possibilitat que es nomeni una gestora per dirigir de moment el partit socialista en l’Hospitalet.

«Passivitat»

La Policia Nacional situa a Alcázar com un dels responsables de la trama que envolta al Consell Esportiu, una entitat sense ànim de lucre dedicada a la promoció de l’esport. En els informes aportats a la causa, els investigadors destaquen la «passivitat, permissivitat o deixadesa» davant la falta de control de les subvencions públiques per valor d’uns 200.000 euros anuals, així com una presumpta ocultació d’ingressos, un desori comptable i un possible «enriquiment il·lícit», entre altres irregularitats.