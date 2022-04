Joan Jubany, germà d’Helena Jubany, assassinada el desembre de 2001 a Sabadell, considera que la declaració de demà de Xavi Jiménez com a imputat podria conduir als veritables responsables del crim i fer aflorar una veritat que necessiten per tancar el dol. Jubany afirma en una entrevista a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que «Santi Laiglesia i Xavi Jiménez van participar en l’assassinat d’Helena Jubany; i Francesc Macià i Jaume Sanllehí saben coses, i el que demanem és que deixin d’encobrir aquest crim».

En aquest sentit, el germà de la víctima explica que «la Policia Nacional sempre va saber que els assassins d’Helena estaven en la Unió Excursionista de Sabadell (UES)» , a la qual ella es va apuntar en instal·lar-se a la ciutat. Jubany afegeix que l’assassinat «va ser una cosa d’homes, un feminicidi; van ser uns mascles que van matar una dona perquè eren homes».

Cal recordar que el cas es va reobrir judicialment després de l’emissió de la sèrie Crims, en la qual un policia va assegurar obertament que Laiglesia va matar Helena Jubany. «Transcorreguts dos anys des d’aquesta acusació, Laiglesia no ha fet res; si a mi m’acusen d’alguna cosa que no he fet amb noms i cognoms posaria una querella», assegura el germà de la víctima.

Ara, la família d’Helena creu que es podria acabar fent justícia després de més de 20 anys i un cop superada la decepció que va suposar l’arxiu del cas el 2005. «El meu pare va prendre la iniciativa de donar-li la volta a aquesta història i centrar-nos en recordar Helena en positiu». Per això van crear l’Associació Helena Jubany i també un premi literari per mantenir viu el seu record.

Joan arriba a confessar que «fa uns anys van arribar a oferir-nos sicaris gratis per ajustar comptes al marge de la llei i no vam voler saber res d’ells perquè nosaltres el que perseguim és la veritat».