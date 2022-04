El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre ha ordenat a la Guàrdia Civil que investigui el patrimoni de l’actual cap de l’oficina de l’expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, per determinar si es va «enriquir il·lícitament» quan era comissionat de relacions internacionals de la Diputació de Barcelona,​com «pel que sembla va fer de manera molt notòria» el seu antecessor, Jordi Castells Massana, amb l’aprovació i l’acabament dels expedients de les subvencions atorgades per a la cooperació al desenvolupament. Les indagacions s’emmarquen en la peça principal de la causa oberta per presumpta malversació de fons i suposat finançament de procés.

El magistrat també ha requerit a la Diputació de Barcelona que l’informi de tots els viatges realitzats per Alay mentre va estar en aquesta institució (entre el 2015 i el 2018) i que van anar a càrrec de la mateixa, així com els expedients que suporten aquesta despesa. Els investigadors sospiten que podria ser que alguns dels viatges fossin aprofitats per a altres fins no relacionats amb la diputació. En la seva interlocutòria, el jutge sosté que en una investigació anterior del patrimoni de Castells es va apreciar un presumpte «enriquiment il·lícit» del que va ser director de relacions internacionals de la diputació barcelonina i que actualment és subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat. La Guàrdia Civil va detectar que aquest càrrec tenia uns béns injustificables pel seu sou i que podrien tenir el seu origen en pagaments fets per entitats que havien percebut subvencions per part de la diputació.