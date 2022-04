Les negociacions per aprovar el pacte lingüístic que van forjar PSC, ERC, Junts i comuns per encaixar la sentència del 25% de castellà a les aules segueixen embarrancades. A l’enrenou inicial a la postconvergència, que va arribar a congelar el seu suport a l’acord subscrit vuit hores després de signar-lo, es va sumar una posició encara més crítica, una setmana després, advertint que només amb més consens de la comunitat educativa i lingüística donarà suport a la reforma de la llei de política lingüística. Sigui com sigui, les converses mantingudes a cinc bandes -la Conselleria de Cultura i els quatre partits- segueixen sense desencallar el futur d’aquesta modificació normativa. D’aquí ve que PSC, ERC i comuns hagin donat més temps (15 dies) a Junts perquè segueixi amb el seu diàleg amb la comunitat educativa per a intentar convèncer a les entitats i col·lectius més contraris al text.