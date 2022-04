Pas a pas. L’estratègia de pressió de Pere Aragonès davant l’Estat pel «Catalangate», la trama d’espionatge d’una seixantena d’independentistes, sembla cada vegada més prevista i estudiada i que no va néixer dilluns al migdia, el Dia 1 de la crisi, moment de la publicació de la peça de The New Yorker que aixeca, per segona vegada, la llebre. La primera va ser la infecció dels telèfons de Roger Torrent i Ernest Maragall. Si el Dia 2 va ser el del «refredament» de les relacions amb l’Estat (l’entorn del president nega amb el cap quan es posa el terme «congelació» en boca d’aquest), el Dia 3, ahir, va ser el de l’escalada de la pressió a Pedro Sánchez.

Davant la sospita que aquest refredament potser no és prou coadjuvant perquè el president del Govern ofereixi, primer, les explicacions pertinents del que ha passat i, en un segon terme (pas a pas, amb gradualitat) depuri responsabilitats, Aragonès va elevar el pols. En una entrevista a RAC-1, va amenaçar de retirar el suport parlamentari al Congrés al Govern de PSOE-Unides Podem si l’executiu de Sánchez no respon a l’escàndol. «Si vols retrobar-te amb algú, no l’espies. I si algú sota el teu comandament espia, l’investigues i prens mesures», va asseverar. L’aposta d’Aragonès sobre l’autoria de la vigilància se centra en el CNI. «No fa falta ser Sherlock Holmes. És una evidència palmària», va afirmar després de conèixer que l’agència d’intel·ligència espanyola compta amb el programari, segons va publicar El País. El CNI depèn del Ministeri de Defensa. Aragonès va continuar caminant, doncs, per la tercera via per ell oberta en l’estret espai entre la voluntat de Junts i Carles Puigdemont de trencar tota relació amb el Govern i la del seu propi líder, Oriol Junqueras, que va defensar mantenir la taula de negociació pels efectes positius que té sobre la comunitat internacional. Així, va amenaçar amb una cosa (la ruptura) i es va abraçar a la bandera del diàleg. La segona volta de rosca de la pressió serà la que presideixi el Dia 4 de la crisi, avui. El president de la Generalitat es reunirà al Congrés amb representants dels partits que han estat espiats amb el programa informàtic Pegasus: ERC, Junts, PDeCAT, CUP i EH Bildu.