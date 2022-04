La ministra de Defensa, Margarita Robles, va reivindicar ahir la tasca del Centre de Nacional d’Intel·ligència (CNI) davant el presumpte cas d’espionatge a líders independentistes i va garantir que les seves actuacions estan sempre subjectes a la legalitat, alhora que va rebutjar que es facin acusacions «sense proves» aprofitant que totes les actuacions són secretes i «no es pot defensar». En declaracions al Canal 24h, Robles va evitar donar detalls sobre les actuacions del CNI i tampoc va aclarir si compta amb el programa Pegasus, al·legant que tot allò relacionat amb el centre d’intel·ligència està subjecte a secret per llei. Robles va garantir que tant el Govern com el CNI «sempre actuen complint la legalitat vigent». «És molt fàcil imputar al CNI determinades actuacions perquè se sap que no es pot defensar», va dir.