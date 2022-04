El Govern farà «tot el que estigui» a les seves mans per «restaurar la confiança» amb la Generalitat. Ofereix diàleg perquè defensa que és la seva «senya d’identitat» des que Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa el 2018, i no descarta qualsevol fórmula que permeti reconduir les relacions amb el Govern després d’haver-se incrementat la tensió pel presumpte espionatge a líders independentistes entre el 2017 i 2020 a través dels programes de fabricació israeliana Pegasus i Candiru. D’entrada, l’executiu central no exclou una via exigida insistentment en les últimes hores per Pere Aragonès: una reunió bilateral entre els dos presidents. És només una via possible de solució, però no se’n descarten altres com una trobada dels gabinets de tots dos o la reactivació de la taula de diàleg.

Per a la Moncloa, la clau és l’«actitud» mostrada pel Govern, sobre la qual no hi pot haver «dubte». «Volem continuar treballant sobre la base del diàleg. Si hi ha una part, en aquest cas la Generalitat, que creu que les relacions s’han ressentit, el Govern augmentarà els esforços per restaurar aquesta confiança que fins ara ha donat els seus fruits. No ens en desentendrem, intensificarem els contactes», expliquen fonts de l’equip del president del Govern.

L’executiu, a través de la seva portaveu, Isabel Rodríguez, ja va destacar dimarts que no ha tingut res a veure amb l’espionatge de més de 60 dirigents i activistes independentistes, víctimes dels programes Pegasus o Candiru que es van introduir en els seus mòbils. Però aquest missatge que no té «res a amagar» (sense aclarir si el Centre Nacional d’Intel·ligència va poder utilitzar l’eina israeliana perquè la llei impedeix revelar-ho) no ha estat suficient per a Aragonès, que insisteix en un cara a cara amb Sánchez.

Quins passos farà el Govern ara, per tant? A la Moncloa responen que encara és aviat per avançar «concrecions». Però sí que insisteixen que «en cap moment s’ha interromput la comunicació institucional» i que els dos executius estan «en contacte», de manera que «es buscaran fórmules per restablir la confiança» perduda.

I què s’entén per «intensificar els contactes»? «Ja veurem si hi ha una reunió entre els dos presidents, entre els gabinets de tots dos, entre ministres i consellers, la taula de diàleg, aportant proves, un altre tipus de negociació… No està decidit. Ja sabem com recompondre relacions i com abaixar la crispació amb la Generalitat, perquè ho hem fet fins ara aquests anys», destaquen des de la Moncloa, on no es marquen terminis per recuperar la normalitat. El que és «important», expliquen aquestes fonts, és «continuar parlant i treballant», i estudiar tots els camins possibles, per després concretar.

De les reflexions i les paraules del Govern, del nucli dur de Sánchez, se’n desprèn la preocupació pel malestar mostrat per l’executiu català i la voluntat de reconstrucció dels ponts. No en va, ERC és un soci clau per al bipartit. Una ruptura complicaria l’existència del mateix Gabinet i donaria més cartes a la dreta.

Màxima col·laboració

Els intents inequívocs del Govern per restablir la comunicació amb la Generalitat s’estendran a tots els àmbits. Fonts de la Moncloa destaquen que la seva intenció és aclarir aquest presumpte espionatge en tots els àmbits: «Col·laborarem amb la justícia en tot el que es pugui i s’hagi de fer». Però el punt cec d’aquest assumpte és que, segons la investigació de l’organització Citizen Lab -laboratori vinculat a la Universitat de Toronto, que l’ha fet pública–, el telèfon d’Aragonès està infectat pel programari de Pegasus quan era vicepresident i conseller d’Economia. I aquesta dada és la que compromet seriosament l’executiu socialista.

No és possible argumentar que aquest assumpte pertoca a la legislatura anterior, quan es va produir el referèndum de l’1-O, es va aplicar l’article 155 i es va produir la fugida de Carles Puigdemont, quan el CNI, controlat llavors per Soraya Sáez de Santamaría, va dedicar grans esforços a frenar el desafiament independentista.