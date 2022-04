Professionals de la salut calculen que unes 300.000 persones a Catalunya tenen covid persistent. Així ho van explicar ahir en el primer congrés a Barcelona dedicat a la problemàtica, de la qual van admetre que encara hi ha «poca informació». «Com influiran les diferents variants o si la vacuna podrà o no protegir en major o menor mesura són dubtes que falten per resoldre, per això és molt important fer molta investigació», va explicar la coordinadora de la unitat de covid persistent de l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti), Lourdes Mateu. En aquest sentit, va assenyalar que, de moment, no han notat un empitjorament de l’estat dels pacients amb covid persistent que s’han tornat a infectar del virus.

Entre els símptomes més comuns que presenten els afectats, Lourdes Mateu va destacar el cansament extrem, l’ofec, les taquicàrdies, el dolor toràcic o el dolor articular.