Les sentències relatives al Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) es poden comptar amb els dits d’una mà i algun el pots guardar per al futur, llevat que en la relació incloguis la fallida querella per injúries i calúmnies que el seu exdirector Félix Sanz Roldán va presentar contra l’excomissari José Manuel Villarejo o les aventures del conegut com el Petit Nicolás. Tot i això, la justícia ja ha tingut oportunitat d’avalar l’opacitat amb què treballen els serveis d’intel·ligència.

Ho va fer en un parell de sentències per les intervencions telefòniques que van donar lloc al cas de les escoltes del Cesid (antecessor del CNI) i la primera per traïció de la democràcia. En la primera es va condemnar l’exdirector general dels serveis secrets Emilio Alonso Manglano i el que era cap de la seva Agrupació Operativa, Juan Alberto Perote, així com diversos agents, però quan el Tribunal Constitucional va ordenar repetir el judici amb nous magistrats, la condemna va quedar reduïda a l’últim, que va admetre escoltes sense autorització judicial.

En qualsevol cas, és en la sentència en què el Suprem va rebaixar de 12 a 9 anys la condemna a l’exagent del CNI Roberto Flórez per facilitar documentació secreta als russos on es deixa negre sobre blanc l’aval a l’opacitat dels mètodes i el resultat de l’actuació dels serveis secrets, amb l’única condició que la seva actuació hagi comptat amb l’autorització judicial que només li pot dispensar el magistrat del Suprem designat i que des del 2014 és Pablo Lucas.

Garanties del sistema

De fet, Flórez es va veure privat d’una de les garanties del sistema judicial, com és la publicitat dels judicis. El Suprem va ratificar que la vista se celebrés a porta tancada per l’Audiència de Madrid, perquè la llei reguladora del CNI preveu que «les autoritats competents davant de les quals compareguin membres del CNI, per motius relacionats amb activitats del servei, adoptaran les mesures necessàries per a assegurar la protecció de les dades personals, la identitat i l’aparença d’aquells».

Tant els seus mètodes com la seva actuació es produeixen sota secret, segons l’article 5. I el Suprem afegia que «el caràcter secret d’una determinada activitat administrativa o jurisdiccional no és, per si mateix, incompatible amb el nostre sistema constitucional», perquè la mateixa Constitució ho preveu entre cònjuges o per motius professionals, per exemple.