El jutjat de primera instància número 2 de Sabadell ha deixat en llibertat amb càrrecs l’investigat per l’assassinat d’Helena Jubany el desembre del 2001, Xavi Jiménez. D'aquesta manera, el jutge, ha rebutjat la mesura cautelar d'ingrés a presó provisional plantejada per la família. El magistrat sí que li ha prohibit, però, la sortida de l’Estat, li ha retirat el passaport i l’obliga a comparèixer mensualment al jutjat, com reclamava la fiscalia. En la seva declaració d’aquest divendres, Jiménez ha contestat només a preguntes del seu lletrat i ha negat la seva implicació en els fets. Pel que fa a la petició de les parts de noves diligències, el magistrat resoldrà en els propers dies.

Jiménez, que va rebre la condició d'investigat el dia abans que prescrivís el cas, ha reiterat la seva innocència davant el jutge i s'ha desvinculat dels fets com ja havia fet anteriorment quan va ser citat com a testimoni. Ara, però, un estudi cal·ligràfic de, Cos Nacional de Policia (CNP) el vincula directament amb els anònims que va rebre la víctima setmanes abans del crim.

En la seva declaració, l'investigat no ha donat cap explicació sobre aquests anònims i segons l'acusació això demostraria la seva possible participació en l'assassinat. "Podrien haver altres explicacions alternatives, però com no dona cap explicació es fa difícil descartar que la seva implicació sigui màxima", apunta l'advocat de la família Jubany, Benet Salellas.

Durant la compareixença davant el jutge, que s'ha allargat poc més d'una hora, Jiménez ha explicat, a preguntes del seu advocat, que s'havia intentat "apropar" a Helena Jubany i que per això li havia escrit els correus electrònics que el jutge vincula amb els anònims. Jiménez, però, detalla que la noia no li va fer mai cas.

Pel que fa a la seva coartada el dia de la desaparició d'Helena Jubany, l'investigat ha tornat a explicar que va estar prenen unes cerveses amb un altre membre de la Unió Excursionista de Sabadell, Jaume Sanllehí, i que després va anar a dormir a casa del seu pare, en una adreça pròxima al pis on vivia Helena Jubany.

Actualment, però, el pare de Jiménez té problemes de salut i pateix problemes de memòria i no pot ser citat a declarar. Tot plegat són les explicacions que ha donat l'advocat de la família Jubany, Benet Salella, perquè a la sortida dels jutjats, ni Jiménez ni el seu advocat han volgut atendre els mitjans de comunicació per donar la seva versió dels fets.

La família Jubany vol repetir l'anàlisi d'ADN

Per la seva banda, la família Jubany demana ara al jutge que s'aprofiti la tecnologia actual per repetir els anàlisi d'ADN a la roba de la víctima i poder donar un "salt qualitatiu" a la investigació. La petició té també el suport de Fiscalia i la pròpia policia que, segons ha detallat Salellas, es veu "capacitada" per trobar nous indicis en les peces personals d'Helena Jubany.

Per Salellas, la prova d'ADN és "clau" perquè en cas d'aparèixer noves mostres que no corresponguessin a la víctima s'hauria de forçar Jiménez a sotmetre's a una prova per contrastar els perfils genètics. "Ens podríem ubicar en un context de judici oral", s'aventura a afirmar l'advocat.

El jutge haurà de decidir en els pròxims dies si accepta aquesta i altres diligències sol·licitades per les parts.