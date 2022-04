Xavi Jiménez, l’home investigat per l’assassinat d’Helena Jubany, va sortir ahir del jutjat de Sabadell tot sol, caminant, mentre la família Jubany atenia els mitjans de comunicació. Diversos periodistes gràfics el van seguir un parell de carrers i un veí el va increpar -sense que ell respongués- al crit de «fill de puta». El jutge el va tornar a convocar al jutjat al cap d’una hora per comunicar-li quines mesures cautelars havia decretat contra ell: retirada del passaport, prohibició de sortir del país i obligació de presentar-se mensualment al jutjat. La família Jubany havia demanat que ingressés preventivament a la presó.

Jiménez, durant la declaració, es va negar a respondre cap de les preguntes que li van llançar les parts o el jutge. Segons l’advocat Benet Salellas, que defensa els interessos de la família Jubany -personada en la causa com a acusació particular-, Jiménez sí que va contestar el que va preguntar el seu advocat, Marc Pérez. En respostes a aquest lletrat, va negar ser autor dels anònims amb droga que va rebre Jubany setmanes abans de morir, principal acusació que hi ha contra Jiménez. També va explicar que la nit de la desaparició de la bibliotecària de 27 anys -a la qual diverses persones van llançar des d’un terrat d’un edifici de Sabadell, inconscient i semidespullada-, la del 30 de novembre del 2001, la va passar a casa del seu pare, que actualment té 89 anys i pateix problemes de memòria. Va afegir que sempre s’ha mostrat disposat a col·laborar amb la justícia i va recordar que ja va declarar en el seu dia per aquest cas.

Durant la compareixença d’ahir, l’advocat de Jiménez va denunciar que el seu client ha patit un «judici paral·lel» que, públicament, ja sembla haver-lo condemnat.

Tant el ministeri fiscal com Salellas i la Policia Nacional -a càrrec de les perquisicions- van demanar que es practiquin noves diligències. La més cridanera, explicada per Salellas, és recuperar roba que va pertànyer a Jubany per comprovar si ara, gràcies a les noves tecnologies, apareixen en aquestes peces restes biològiques de Jiménez.